2,5 тысячи томичей не могут продать авто и квартиры из-за долгов по теплу

Томичи задолжали за тепло и горячую воду 857 млн рублей. В связи с этим к должникам применяются ограничительные меры, рассказал замгендиректора по энергосбытовой деятельности Иван Ющин.





При этом цифра долга по сравнению с предыдущим годом стала меньше на 98 млн рублей. Еще 35 млн за тепло и горячую воду остаются должны предприятия Томска.





«Наш основной должник сейчас — население Томска. Платежная дисциплина юридических лиц более четкая и подвержена контролю с нашей стороны. Сумма их долга всего 35 млн рублей», — прокомментировал журналистам Ющенко.





Чтобы стимулировать неплательщиков возвращать долги, компания применяет разные меры. Так, тех, кто задолжал небольшие суммы, обзванивают сотрудники call-центра и напоминают о необходимости погасить долги. Если эти меры оказываются недейственными, то подается иск в суд. С начала года компания подала 3,5 тысячи исков и взыскала через суд более 60 млн рублей долгов. Также компания сотрудничает с национальным бюро кредитных историй. В течение года в него передали информацию почти о 600 томичах, которые задолжали около 18 млн рублей. Более 23 млн рублей долгов взыскали с томичей через коллекторов.





Две с половиной тысячи человек получили ограничения от приставов на продажу недвижимости и авто. Еще тысяча томичей из-за долгов не смогли выехать за границу.