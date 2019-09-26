Добрые новости
26 сентября,
2019
Новости

2,5 тысячи томичей не могут продать авто и квартиры из-за долгов по теплу

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томичи задолжали за тепло и горячую воду 857 млн рублей. В связи с этим к должникам применяются ограничительные меры, рассказал замгендиректора по энергосбытовой деятельности Иван Ющин.


При этом цифра долга по сравнению с предыдущим годом стала меньше на 98 млн рублей. Еще 35 млн за тепло и горячую воду остаются должны предприятия Томска.


«Наш основной должник сейчас — население Томска. Платежная дисциплина юридических лиц более четкая и подвержена контролю с нашей стороны. Сумма их долга всего 35 млн рублей», — прокомментировал журналистам Ющенко.


Чтобы стимулировать неплательщиков возвращать долги, компания применяет разные меры. Так, тех, кто задолжал небольшие суммы, обзванивают сотрудники call-центра и напоминают о необходимости погасить долги. Если эти меры оказываются недейственными, то подается иск в суд. С начала года компания подала 3,5 тысячи исков и взыскала через суд более 60 млн рублей долгов. Также компания сотрудничает с национальным бюро кредитных историй. В течение года в него передали информацию почти о 600 томичах, которые задолжали около 18 млн рублей. Более 23 млн рублей долгов взыскали с томичей через коллекторов.


Две с половиной тысячи человек получили ограничения от приставов на продажу недвижимости и авто. Еще тысяча томичей из-за долгов не смогли выехать за границу.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.