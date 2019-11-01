195 ларьков планируют убрать с улиц Томска в ближайшие пять лет

89 торговых павильонов планируют убрать в Кировском районе, 27 — в Ленинском, 30 — в Октябрьском и еще 49 — в Советском. С начала 2019 года было снесено 56 незаконных ларьков, до начала следующего года власти планируют убрать еще девять НСТО.

Мы планомерно наводим порядок на улицах города и убираем киоски и торговые павильоны, которые не входят в городскую схему размещения нестационарных объектов, не имеют разрешительной документации и не вписываются в облик современного города, — заявил мэр Томска Иван Кляйн.

В пресс-службе городской администрации уточняют, что при сносе ларьков их собственникам предлагают свободные места, которые есть в схеме размещения НСТО.





Ранее Министерство промышленности и торговли России предлагало вернуть на улицы городов павильоны, ларьки и автолавки. В ведомстве считают, что это поможет решить проблему с нехваткой торговых площадей. Мэр Томска Иван Кляйн считает, что снос ларьков в городе не противоречит инициативе ведомства.



В 2015 году мэрия решила убрать все рынки с проезжей части до конца года. Были снесены киоски в переулке Плеханова. В 2017 году стали разбирать киоски на площади Ленина, на остановке «Главпочтамт», в 2018 году — возле вокзала «Томск-I» на пересечении Кирова и Елизаровых.