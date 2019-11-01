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01 ноября,
2019
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Новости

195 ларьков планируют убрать с улиц Томска в ближайшие пять лет

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В 2019-2023 годах власти Томска хотят снести 195 нестационарных торговых объектов (НСТО), сообщает пресс-служба мэрии. Сейчас в городе насчитывает 928 ларьков.

Снос торгового павильона на площади Ленина в 2017 году
Снос торгового павильона на площади Ленина в 2017 году

89 торговых павильонов планируют убрать в Кировском районе, 27 — в Ленинском, 30 — в Октябрьском и еще 49 — в Советском. С начала 2019 года было снесено 56 незаконных ларьков, до начала следующего года власти планируют убрать еще девять НСТО. 

Мы планомерно наводим порядок на улицах города и убираем киоски и торговые павильоны, которые не входят в городскую схему размещения нестационарных объектов, не имеют разрешительной документации и не вписываются в облик современного города, — заявил мэр Томска Иван Кляйн. 

В пресс-службе городской администрации уточняют, что при сносе ларьков их собственникам предлагают свободные места, которые есть в схеме размещения НСТО.


Ранее Министерство промышленности и торговли России предлагало вернуть на улицы городов павильоны, ларьки и автолавки. В ведомстве считают, что это поможет решить проблему с нехваткой торговых площадей. Мэр Томска Иван Кляйн считает, что снос ларьков в городе не противоречит инициативе ведомства.


В 2015 году мэрия решила убрать все рынки с проезжей части до конца года. Были снесены киоски в переулке Плеханова. В 2017 году стали разбирать киоски на площади Ленина, на остановке «Главпочтамт», в 2018 году — возле вокзала «Томск-I» на пересечении Кирова и Елизаровых.

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