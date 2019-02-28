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28 февраля,
2019
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17 новых детсадов хотят построить в Томской области до 2022 года

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

За 2019-2021 годы власти Томской области планируют создать 4,4 тысячи дополнительных мест в детсадах. Как сообщает пресс-служба обладминистрации, строительство дошкольных учреждений запланировано в рамках нацпроекта «Демография».

17 новых детсадов хотят построить в Томской области до 2022 года

В 2019 году региональные власти обещают построить детсады в Томском, Кожевниковском, Шегарском, Первомайском, Молчановском, Зырянском районах и Томске. Общая вместимость учреждений должна составить около одной тысячи мест.  


«Что касается ясельных групп, есть потребность в создании новых мест в 13 муниципальных образованиях Томской области», — цитирует пресс-служба обладминистрации главу регионального департамента общего образования Ирину Грабцевич.


В декабре 2018 года мэр Томска Иван Кляйн признал, что вопрос нехватки мест в детских садах города до сих пор не решен. Ранее областные власти неоднократно говорили о том, что очередь для детей с трех лет в дошкольные учреждения города ликвидирована.

Иван Кляйн на открытии детского сада в Тимирязевском
Иван Кляйн на открытии детского сада в Тимирязевском
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

«Проблема есть. Мы ее замалчиваем, но от нее никуда не деться, — сказал Иван Кляйн на пресс-конференции. — Например, не хватает мест по прописке. Мы эту проблему не решили. Сегодня неудовлетворенный спрос по месту жительства составляет 500-600 человек. Люди с Зеленых горок условно везут своего ребенка в Кировский район. Тут же возникает вторая проблема. Мне жители жалуются, что сегодня на 1 сентября ребенку должно быть три года, чтобы он пошел в сад. А если три года ребенку исполняется 20 сентября, то нужно ждать еще год. Получается, что ребенок пойдет в сад в почти четыре года. Я обратился в департамент образования за разъяснениями этой ситуации».


Кляйн уточнил, что Томской области из федерального бюджета на строительство яслей выделят 1,6 млрд рублей. На эти деньги в ближайшие три года в городе планируется построить порядка восьми дошкольных учреждений.


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