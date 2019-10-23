17 200 рублей: почему не стоит отвечать на звонки доброжелателей. Народная новость
Крик души! Так начала свой пост в Фейсбуке томичка Маргарита Таран, в котором рассказала, как ее пожилым родителям отремонтировали нормальные окона за 17 200 рублей.
Вчера с моими родителями произошла очень неприятная ситуация, — пишет Маргарита Таран. — По предварительному звонку в квартиру для профилактики окон пришли сотрудники организации «ЭКО ФЕНСТЕР» (в Томске фирма зарегистрирована на ул. Советской, 2, офис 6). Совершив незаметную манипуляцию, сотрудник фирмы вынул створку окна из проема и объяснил, что существует дефект, который необходимо устранить. Иначе окно будет само выпадать. И, якобы, таких случаев в Томске уже 30 штук. То же самое сделал с другим окном. В итоге насчитал сумму по ремонту - 26 тысяч рублей. Но в связи с тем, что родители - пенсионеры и ветераны труда, им полагается скидка. И запросил 17200 рублей. Испуганные родители, вместо того, чтобы связаться с нами, достали деньги и рассчитались за якобы проведенный «ремонт». Естественно, подписали договор и акты. Придраться не к чему. Я сегодня подала заявление в полицию на мошенническое действие относительно моих родителей. Говорят, что это бесполезно.
Директор компании «Регион ДСК» Евгений Калугин, говорит, что довод для профилактики окон о том, что они могут выпасть — это бред. А вот то, что если окна были установлены фирмой-однодневкой и могут иметь какие-то дефекты, то это правда. По словам, Евгения Калугина ремонт одного окна на месте примерно обходится до 7 тысяч рублей. В случае с родителями Маргариты Таран, ремонт одного окна стоил 13 000 рублей, а с учетом скидки обошелся в 8 600 рублей. Практически за такие деньги можно было установить стандартное новое пластиковое окно.
Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, Евгений Калугин советует обращаться за ремонтом в те фирмы, которые устанавливали окна первоначально. «Когда вы приходите в магазин вы же не покупаете первое попавшееся под руку молоко. Вы берете той марки, которой доверяете. Так и с окнами. Нельзя доверять любым шабашникам, а надо выбирать фирмы с хорошей репутацией и которые уже давно работают в Томске», — говорит Евгений Калугин.
Разводят пенсионеров. Мою мать развели на 8 тыс. написал заявление в полицию. Такое может быть только в России. Находят где-то номера телефонов. Не пускайте их в квартиры, — пишет на сайте otzovik.com пользователь из Омска Андрей.
По странному стечению обстоятельств, пишет дальше, Маргарита Таран, буквально два месяца назад родителям была навязана установка водного фильтра на кухне. «Их просто "загипнотизировали" и объяснили, что без этого фильтра жить нельзя. Что удивительно, стоимость фильтра с установкой тоже вышла в такую же сумму 17200 рублей. На работе при разговоре с коллегой узнала, что его соседу поставили какое-то противопожарное оборудование. И тоже за 17200 рублей».
Новый это вид мошенничества или нет, разберется томская полиция. Маргарита Таран написала заявление в региональное УМВД. Мы же обращаем внимание томичей на то, что количество предприятий-мошенников увеличивается ежедневно. Мы писали про фирмы, которые меняют исправные водосчетчики пользуясь некомпетентностью людей — Как не попасть на счетчик и кто такой ЦСУР?
И о томской фирме, которая продавала в интернете камины, но никому их не поставляла — КАК СПАЛИТЬ ДЕНЬГИ В ЭЛЕКТРОКАМИНЕ.
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