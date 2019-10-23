17 200 рублей: почему не стоит отвечать на звонки доброжелателей. Народная новость

Вчера с моими родителями произошла очень неприятная ситуация, — пишет Маргарита Таран. — По предварительному звонку в квартиру для профилактики окон пришли сотрудники организации «ЭКО ФЕНСТЕР» (в Томске фирма зарегистрирована на ул. Советской, 2, офис 6). Совершив незаметную манипуляцию, сотрудник фирмы вынул створку окна из проема и объяснил, что существует дефект, который необходимо устранить. Иначе окно будет само выпадать. И, якобы, таких случаев в Томске уже 30 штук. То же самое сделал с другим окном. В итоге насчитал сумму по ремонту - 26 тысяч рублей. Но в связи с тем, что родители - пенсионеры и ветераны труда, им полагается скидка. И запросил 17200 рублей. Испуганные родители, вместо того, чтобы связаться с нами, достали деньги и рассчитались за якобы проведенный «ремонт». Естественно, подписали договор и акты. Придраться не к чему. Я сегодня подала заявление в полицию на мошенническое действие относительно моих родителей. Говорят, что это бесполезно.

Директор компании «Регион ДСК» Евгений Калугин, говорит, что довод для профилактики окон о том, что они могут выпасть — это бред. А вот то, что если окна были установлены фирмой-однодневкой и могут иметь какие-то дефекты, то это правда. По словам, Евгения Калугина ремонт одного окна на месте примерно обходится до 7 тысяч рублей. В случае с родителями Маргариты Таран, ремонт одного окна стоил 13 000 рублей, а с учетом скидки обошелся в 8 600 рублей. Практически за такие деньги можно было установить стандартное новое пластиковое окно.





Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, Евгений Калугин советует обращаться за ремонтом в те фирмы, которые устанавливали окна первоначально. «Когда вы приходите в магазин вы же не покупаете первое попавшееся под руку молоко. Вы берете той марки, которой доверяете. Так и с окнами. Нельзя доверять любым шабашникам, а надо выбирать фирмы с хорошей репутацией и которые уже давно работают в Томске», — говорит Евгений Калугин.