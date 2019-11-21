16 тысяч штрафов выписано полицией Томской области за пьяный вид

Начальник УЭБиПК УМВД России по Томской области Анатолий Кривошеин и начальник отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Томской области Елена Абрамова отчитались перед журналистами о борьбе с незаконным оборотом алкоголя и пьянством в Томской области.

Елена Абрамова рассказала, что в 2019 году сотрудниками полиции по статьям 20.20 (Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом) и 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП Российской Федерации пресечено более 12 000 и 16 000 правонарушений соотвественно. Штраф за появление в пьяном виде или распитие спиртного на улице, по словам Марии Абрамовой составляет от 500 до 1500 рублей.

Анатолий Кривошеин сообщил, что в результате проводимых оперативно-розыскных и профилактических мероприятий сотрудниками УМВД России по Томской области из незаконного оборота изъято свыше 27 000 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции (в 2018 году – 10 000 литров, с начала 2019 года – 17850 литров), а также кустарное оборудование, предназначенное для производства алкогольной продукции, комплектующие для ее изготовления (крышки, этикетки, бутылки, красители, сахар).

Анатолий Кривошеин подчеркнул, что особое внимание органов внутренних дел уделено выявлению и пресечению деятельности организованных групп и преступных сообществ, осуществляющих нелегальное производство алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Томской области. Так текущий период 2019 года сотрудникам полиции удалось прекратить деятельность трех организованных преступных групп и одного преступного сообщества, производящих алкоголь нелегально. Возбуждено 68 уголовных дел по преступлениям, вязанным с производством алкоголя.





С начала 2019 года в суд направлено 21 уголовное дело о преступлениях, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и с использованием для маркировки такой продукции заведомо поддельных акцизных марок. Судами Томской области обвинительные приговоры вынесены в отношении 23 лиц, осуждено к реальным срокам отбывания наказания 7 лиц.