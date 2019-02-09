₽1,6 миллиардов потратила Томская область, готовя коммунальные сети к зимнему сезону

1 миллиард 607 миллионов рублей было направлено из бюджета Томской области на подготовку коммунальных сетей к осенне-зимнему сезону. В администрации региона сообщают, что показатель аварийности на объектах в 2018 году стал выше, чем в 2017-м, и составил 305 случаев против 263 в прошлом отопительном сезоне. Из выделенных 1,6 млрд рублей 879 млн ушли на приобретение топлива, 18 на ремонт тепловых сетей, 15 млн рублей на капремонт котельных.
«Учитывая изношенность нашей коммунальной инфраструктуры и наш суровый климат, средств на подготовку к зиме требуется выделять с каждым годом все больше», — сообщил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто на пресс-конференции 8 февраля.
Напомним, что только в феврале произошли две аварии, и обе в сильные морозы. Вчерашний порыв теплотрассы в районе Беринга и Ивана Черных привел к затоплению нескольких улиц и отключению ресурсов у потребителей. 2 февраля шесть многоквартирных домов по проспекту Фрунзе, улицам Киевская и Никитина оказались отрезаны от водоснабжения из-за порыва на водопроводной сети. На данный момент последствия прорывов устранены.