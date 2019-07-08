15,7% населения Томской области живут за чертой бедности

15,7 % населения Томской области проживает за чертой бедности, а 2 % — за чертой крайней бедности, следует из данных исследования РИА Новости, которые составили рейтинг регионов по доходам населения. Томская область в рейтинге заняла 47 строчку из 85 регионов.

В последнюю десятку регионов входят Тува, где доля бедных выше 40%, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Еврейская автономная и Курганская области, Чувашия, Марий Эл и Крым. В целом в десяти регионах доля бедных превышает 20%.

Самый высокий уровень доходов отмечается в Ямало-Ненецком автономном округе — доходы жителей более чем в три раза превышают стоимость фиксированного набора товаров и услуг. Далее идут Ненецкий автономный округ, Чукотка, Магаданская область и Югра. В первую десятку рейтинга также входят Сахалинская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

По данным обладминистрации, в регионе насчитывается более 180 тысяч человек с доходом ниже величины прожиточного минимума. Это 18% жителей региона. Из них 69% — это семьи с детьми, в том числе 13% многодетных семей с тремя детьми и более.







Ранее сообщалось, что Минтруд РФ в 2019 году запустил в восьми регионах, в том числе в Томской области, пилотный проект по выводу из сложной ситуации бедных семей. Первый этап проекта, который должен продлиться до 20 марта, включает подсчет числа людей за чертой бедности и составление планов на период до 2021 года. В своем послании к Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что в ряде регионов, среди которых Калужская, Ульяновская, Томская области, успешно начали решать эту проблему. Одной из мер поддержки выступают социальные контракты.







По данным Счетной палаты, в России насчитывает 22 млн бедных — это 15% населения.