Добрые новости
08 ноября,
2019
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Новости

152 подъема. Томич Дмитрий Черкашин взял «золото» на чемпионате мира

ТВ2
ТВ2
8 минут назад

В городе Нови Сад (Сербия) стартовали 10-й юбилейный чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Участниками соревнований стали 540 спортсменов из 38 стран. В составе сборной России выступают томские гиревики Дмитрий Черкашин и Ольга Морозова.

Дмитрий Черкашин
Дмитрий Черкашин
Фото: с личной страницы во ВКонтакте

Дмитрий Черкашин завоевал первую медаль первенства: в сумме двоеборья он показал свой лучший результат в карьере. Так, в упражнении «толчок» он выполнил 152 подъема, в рывке – 190.


В рамках мирового первенства Дмитрий Черкашин также выйдет на помост в дисциплине «эстафета».

Томичке Ольге Морозовой предстоит вступить в борьбу за медаль в упражнении «толчок по длинному циклу».

Ольга Морозова
Ольга Морозова
Фото: с личной страницы во ВКонтакте

К предстоящим мировым стартам Дмитрий Черкашин и Ольга Морозова готовились на базе Томского государственного педагогического университета, оба они являются студентами факультета физической культуры и спорта ТГПУ. На сербском помосте Дима выступает в программе классического двоеборья, а Оля ― в упражнении «толчок по длинному циклу». Кстати, в этой дисциплине на первенстве мира медали у девушек официально будут разыграны впервые.  В общем, есть шанс записать себя в историю гиревого спорта. Мы надеемся, что томичке реально побороться за одну из первых наград в этом виде. Что касается мастера спорта международного класса Дмитрия Черкашина, то тут мы рассчитываем исключительно на золото. В сентябре он порадовал тренеров и болельщиков победой на домашнем Кубке России, — рассказал накануне соревнований изданию sportlatat.ru Алексей Ажермачев, председатель областной федерации гиревого спорта, заслуженный тренер России.

Фото: Вероника Белецкая
Фото: Вероника Белецкая
Фото: СпортЛатат
Фото: СпортЛатат
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