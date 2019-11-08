152 подъема. Томич Дмитрий Черкашин взял «золото» на чемпионате мира

В городе Нови Сад (Сербия) стартовали 10-й юбилейный чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Участниками соревнований стали 540 спортсменов из 38 стран. В составе сборной России выступают томские гиревики Дмитрий Черкашин и Ольга Морозова.

Фото: с личной страницы во ВКонтакте

Дмитрий Черкашин завоевал первую медаль первенства: в сумме двоеборья он показал свой лучший результат в карьере. Так, в упражнении «толчок» он выполнил 152 подъема, в рывке – 190.





В рамках мирового первенства Дмитрий Черкашин также выйдет на помост в дисциплине «эстафета».

Томичке Ольге Морозовой предстоит вступить в борьбу за медаль в упражнении «толчок по длинному циклу».