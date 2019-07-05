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05 июля,
2019
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15 млн рублей выделили на закупку оборудования для школы № 53

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

15 млн рублей по поручению Ивана Кляйна выделено на закупку нового оборудования, мебели и учебных пособий для школы № 53, сообщает пресс-служба мэрии. В феврале 2018 года в этой школе во время урока упала штукатурка с потолка.

15 млн рублей выделили на закупку оборудования для школы № 53

«Томскремстройпроект» начал ремонт в школе в январе 2019 года. По информации департамента капитального строительства, в здании полностью заменили отопительную систему и сантехнику, оштукатурили стены и поставили систему вентиляции.


Также в школе расширили лестничные пролеты и перенесли вход в центральную часть здания. С июля подрядчик начал благоустройство прилегающей к учреждению территории. Вокруг школы отремонтируют дороги и тротуары, заменят покрытие на баскетбольной площадке и поставят футбольное поле с беговыми дорожками. 

На проведение капитального ремонта школы выделено 182 млн рублей, — цитирует Ивана Кляйна пресс-служба мэрии. — Но мы не только отремонтируем стены, но и укомплектуем школу новым оборудованием, мебелью и учебными пособиями. На эти цели из бюджета города выделено 15 млн рублей. Уже закуплено 29 интерактивных досок, которые теперь будут в каждом классе. К открытию учебного года в школе также появится новое лабораторное оборудование для занятий по физике, химии и биологии.

По контракту «Томскремстройпроект» должен закончить работы до февраля 2020 года. Но компания планирует завершить ремонт раньше, чтобы школьники смогли начать занятия с 1 сентября. 

15 млн рублей выделили на закупку оборудования для школы № 53

В феврале 2018 года во время урока биологии в школе № 53 обвалилась часть потолочного покрытия. Детям засыпало штукатуркой глаза, а некоторым даже пришлось обратиться к врачу. Класс, где упала часть отделочного слоя, был закрыт, учеников перевели в другие кабинеты для занятий. До этого случая учреждению несколько раз отказывали в проведении капремонта.

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