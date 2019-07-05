15 млн рублей выделили на закупку оборудования для школы № 53

15 млн рублей по поручению Ивана Кляйна выделено на закупку нового оборудования, мебели и учебных пособий для школы № 53, сообщает пресс-служба мэрии. В феврале 2018 года в этой школе во время урока упала штукатурка с потолка.

«Томскремстройпроект» начал ремонт в школе в январе 2019 года. По информации департамента капитального строительства, в здании полностью заменили отопительную систему и сантехнику, оштукатурили стены и поставили систему вентиляции.





Также в школе расширили лестничные пролеты и перенесли вход в центральную часть здания. С июля подрядчик начал благоустройство прилегающей к учреждению территории. Вокруг школы отремонтируют дороги и тротуары, заменят покрытие на баскетбольной площадке и поставят футбольное поле с беговыми дорожками.