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20 ноября,
2019
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15 фильмов из 15 стран: в Томске открывается фестиваль европейского кино

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Через два дня в Томске стартует третий Фестиваль кино стран Европейского Союза. Он пройдет с 22 ноября по 4 декабря в кинотеатре «Fакел» (ул. Красноармейская, 120). Томичам покажут 15 фильмов из 15 стран ЕС. В этом году зрители смогут впервые открыть для себя кинематографическое искусство Болгарии, Румынии и Хорватии, а с создателями хорватского фильма познакомиться лично.

Кадр из фильма «Быть Астрид Линдгрен»
Кадр из фильма «Быть Астрид Линдгрен»

Откроет фестиваль шведско-датский фильм «Быть Астрид Линдгрен». Это основанная на биографии известной шведской писательницы вдохновляющая история о способности мечтать и следовать велению сердца. Кинолента о любимой многими писательнице получила приз «Лучший фильм на иностранном языке» на Международном кинофестивале в Чикаго, США, в 2018 году и нашла отклик в сердцах зрителей многих стран.


Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.


Фестиваль организован Представительством ЕС в России, посольствами и институтами культуры стран ЕС при поддержке администрации Томской области.


Программу фестиваля и трейлеры фильмов можно посмотреть здесь.

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