«142 километра в ад»: жители Кедрового просят отремонтировать дорогу

Жители Кедрового пожаловались на состояние дороги. По их словам, «дорога жизни» превратилась в дорогу в ад. Особенно сложно проехать на участке в 142 километра от Парбига до Кедрового, где застревает даже специализированная техника.

«Дорога наша является региональной, — рассказывает местная жительница Ольга Шатило. — Направление: Томск — Бакчар – Парбиг — Кедровый. От Парбига до Кедрового 142 км, населенных пунктов вдоль дороги нет. Дорога убита почти вся, а другого транспорта для выезда из Кедрового с апреля по ноябрь нет. Раньше, когда у нас работало НГДУ «Лугинецкнефть», в городе был аэропорт, была больница. Нам обещали на лето малую авиацию. Но все это осталось одними обещаниями. Мы живем без медицины и без дорог. Наши люди мучаются так каждый год, когда надо ехать в отпуск или в больницу. Были даже такие поездки, когда жители Кедрового сидели среди леса по 2-3 дня, а то и больше из-за разбитой «дороги жизни», — отметила женщина.

В настоящее время активисты ОНФ готовят обращение в областной департамент транспорта. Они просят установить на данном участке пути хотя бы временное покрытие.





«Также мы попросим департамент предоставить план по ремонту и содержанию этой дороги на текущий год и на ближайшую перспективу. Что власти собираются делать, чтобы привести дорогу Кедровый – Парбиг в нормативное состояние? Безусловно, в таком состоянии дорога, которая является связующим звеном для жителей Кедрового с остальными населенными пунктами нашего региона, не должна находиться. Нужно ее приводить в порядок», — подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Томской области Константин Юденко.





По данным обладминистрации, в 2019 году в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томской области будут отремонтированы свыше 20 объектов общей протяженностью более 112 км. Регион направит на это свыше 2,55 млрд рублей, из них 1,76 млрд рублей — федеральные средства.