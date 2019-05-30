141-й день рождения отметит 31 мая Томский государственный университет

31 мая ТГУ отметит 141-ю годовщину со дня основания, сообщает пресс-служба вуза. Праздник университет отметит чередой мероприятий.
- В 14:30 в большом конференц-зале Научной библиотеки ТГУ пройдет торжественное заседание Ученого совета ТГУ.
- В 15 часов возле Речвокзала состоится открытие арт-фестиваля «мУкА», который будет проходить с 31 мая по 2 июня.
- В 17:00 в Университетской роще на площадке перед Центром культуры начнется музыкальный фестиваль «Univer Music Festival: Поколение 2000».
- В это же время откроется «Студенческий Арбат», где будут работать фудкорт, ярмарка хэндмейда, выставка артефактов 2000-х, детская и другие площадки.
- Наконец, в 18:00 подведут итоги финала Кубка Императорского университета. Музыкальная программа праздника закончится в 23 часа.
Вход на все мероприятия свободный.