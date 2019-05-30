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30 мая,
2019
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141-й день рождения отметит 31 мая Томский государственный университет

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

31 мая ТГУ отметит 141-ю годовщину со дня основания, сообщает пресс-служба вуза. Праздник университет отметит чередой мероприятий. 

141-й день рождения отметит 31 мая Томский государственный университет
  • В 14:30 в большом конференц-зале Научной библиотеки ТГУ пройдет торжественное заседание Ученого совета ТГУ.


  • В 15 часов возле Речвокзала состоится открытие арт-фестиваля «мУкА», который будет проходить с 31 мая по 2 июня.


  • В 17:00 в Университетской роще на площадке перед Центром культуры начнется музыкальный фестиваль «Univer Music Festival: Поколение 2000».


  • В это же время откроется «Студенческий Арбат», где будут работать фудкорт, ярмарка хэндмейда, выставка артефактов 2000-х, детская и другие площадки.


  • Наконец, в 18:00 подведут итоги финала Кубка Императорского университета. Музыкальная программа праздника закончится в 23 часа.


Вход на все мероприятия свободный.

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