14 человек могут покинуть ряды «Единой России» из-за скандала в Хакасии

После конфликта с журналистом президиум Генерального совета «Единой России» решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Однако на региональном уровне это решение поддерживать не стали — секретарь ХРО «ЕР» Сергей Можаров отметил, что для начала нужно во всем разобраться. А однопартийцы из Ширинского района написали обращение на имя Андрея Турчака, в котором поставили ультиматум: если Зайцева из партии исключат, то они покинутт ряды партии полным составом — все 14 человек.

Ранее сообщалось, что глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста канала «Россия 24». Съемочная группа готовила сюжет о плохом качестве домов, построенных в Шире для пострадавших от степных пожаров в 2015 году. По словам журналиста, в домах — плесень, труха и трещины. После вопроса журналиста Сергей Зайцев толкнул корреспондента, повалил на пол и в итоге выгнал из кабинета.







По словам самого чиновника, съемочная бригада «России 24» устроила провокацию. Утром 22 мая к нему «ворвались три молодца, которые не представились».







«Документов не показали, разрешение на съемку не попросились, — отметил Зайцев в беседе с ИА «Хакасия». — С порога назвали коррупционером, который коттедж незаконно построил, который обокрал погорельцев, полигон ТБО и очистные сооружения в поселке Жемчужный — вроде бы как я их тоже обокрал. Ну, я предложил им просто выйти. Я их хотел вытолкать, думаю, он [корреспондент] спровоцировал падение, крики, визги. Этим закончилось».





В итоге следственный комитет завел дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности с применением насилия).