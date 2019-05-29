14 человек могут покинуть ряды «Единой России» из-за скандала в Хакасии
После конфликта с журналистом президиум Генерального совета «Единой России» решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Однако на региональном уровне это решение поддерживать не стали — секретарь ХРО «ЕР» Сергей Можаров отметил, что для начала нужно во всем разобраться. А однопартийцы из Ширинского района написали обращение на имя Андрея Турчака, в котором поставили ультиматум: если Зайцева из партии исключат, то они покинутт ряды партии полным составом — все 14 человек.
Ранее сообщалось, что глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста канала «Россия 24». Съемочная группа готовила сюжет о плохом качестве домов, построенных в Шире для пострадавших от степных пожаров в 2015 году. По словам журналиста, в домах — плесень, труха и трещины. После вопроса журналиста Сергей Зайцев толкнул корреспондента, повалил на пол и в итоге выгнал из кабинета.
По словам самого чиновника, съемочная бригада «России 24» устроила провокацию. Утром 22 мая к нему «ворвались три молодца, которые не представились».
«Документов не показали, разрешение на съемку не попросились, — отметил Зайцев в беседе с ИА «Хакасия». — С порога назвали коррупционером, который коттедж незаконно построил, который обокрал погорельцев, полигон ТБО и очистные сооружения в поселке Жемчужный — вроде бы как я их тоже обокрал. Ну, я предложил им просто выйти. Я их хотел вытолкать, думаю, он [корреспондент] спровоцировал падение, крики, визги. Этим закончилось».
В итоге следственный комитет завел дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности с применением насилия).
Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что Зайцев будет исключен из партии.
«Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несет повышенную ответственность за свои слова и поступки. Случился очередной приступ «белой чиновничьей горячки» в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками – иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы – тебе не место во власти», – цитируется на сайте Хакасского отделения «ЕР» слова Турчака.
Местные депутаты, среди которых представители ЛДПР и беспартийные, вступились за Сергея Зайцева. Они распространили обращение, которое они направили генпрокурору Юрию Чайке, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и председателю СК России Александру Бастрыкину, в котором говорят, что «тенденциозное и необъективное освещение конфликта оскорбляет жителей Ширинского района, подрывает доверие к СМИ», а корреспондент Иван Литомин «намеренно спровоцировал конфликт».
«Возбуждение уголовного дела без проведения полноценной доследственной проверки носит поспешный и необъективный характер. Убедительно просим вас проконтролировать процесс расследования уголовного дела», — отмечается в тексте.
Также в распоряжении портала 19rus.info оказалось обращение на имя Андрея Турчака и Сергея Можарова, подписанное членами политсовета ширинского отделения ХРО «ЕР». Жители района, входящие в политсовет, ставят Турчаку ультиматум: если он не приостановит решение об исключении Зайцева из партии, они покидают ряды партии полным составом — все 14 человек.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?