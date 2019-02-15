13 тысяч детей из районов области осмотрит мобильная бригада докторов

В нынешнем году мобильная бригада детских врачей посетит 13 районов Томской области и осмотрит около 13 тысячи маленьких пациентов.





С января этого года специалисты уже посетили Колпшевский, Молчановский, Александровский район и Стрежевой. За это время примем посетили около трех тысяч детей. Врачи проводят профилактические осмотры и диспансеризацию детей, команда специалистов формируется в зависимости от потребностей конкретного района.





«Самые востребованные в районах — детский хирург, травматолог-ортопед, уролог-андролог, невролог и оториноларинголог. Доктора осматривают детей, дают заключения о состоянии здоровья и рекомендации, а также проводят ультразвуковые исследования, в том числе УЗИ сердца», — рассказала главный врач областной детской больницы Елена Тимошина.





Подобные выезды специалистов в районы области происходят ежегодно. В прошедшем году мобильная бригада 32 раза посещала районы региона и осмотрела почти 14 тысяч детей.