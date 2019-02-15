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15 февраля,
2019
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13 тысяч детей из районов области осмотрит мобильная бригада докторов

ТВ2
ТВ2
21 минута назад

В нынешнем году мобильная бригада детских врачей посетит 13 районов Томской области и осмотрит около 13 тысячи маленьких пациентов.


С января этого года специалисты уже посетили Колпшевский, Молчановский, Александровский район и Стрежевой. За это время примем посетили около трех тысяч детей. Врачи проводят профилактические осмотры и диспансеризацию детей, команда специалистов формируется в зависимости от потребностей конкретного района.


«Самые востребованные в районах — детский хирург, травматолог-ортопед, уролог-андролог, невролог и оториноларинголог. Доктора осматривают детей, дают заключения о состоянии здоровья и рекомендации, а также проводят ультразвуковые исследования, в том числе УЗИ сердца», — рассказала главный врач областной детской больницы Елена Тимошина.


Подобные выезды специалистов в районы области происходят ежегодно. В прошедшем году мобильная бригада 32 раза посещала районы региона и осмотрела почти 14 тысяч детей. 

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