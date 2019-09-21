120 пенсионеров Томска ежемесячно обращаются за помощью

3449 пенсионеров получили помощь от мэрии на 1 сентября. Каждый месяц за помощью обращаются около 120 человек. Чаще всего финансовая поддержка необходима для лечения, рассказала начальник управления социальной политики администрации Томска Галина Маракулина.

По данным пресс-службы мэрии, 76 % средств подпрограммы «Старшее поколение» идет на решение материальных и бытовых проблем пожилых граждан.



398 пенсионеров смогли заменить электрические и газовые плиты, на эти цели направлено 2,8 млн рублей. Материальная помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений оказана 308 пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны на сумму 13,8 млн рублей.



Компенсацию за зубопротезирование в размере 3,6 млн рублей получили 1199 человек. Всего в 2019 году на эти цели предусмотрено 5,58 млн рублей.



482 человека получили помощь в трудной жизненной ситуации на 2,3 млн рублей.