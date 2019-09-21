Добрые новости
21 сентября,
2019
Новости

120 пенсионеров Томска ежемесячно обращаются за помощью

Александра Якимчук
Александра Якимчук
8 часов назад

3449 пенсионеров получили помощь от мэрии на 1 сентября. Каждый месяц за помощью обращаются около 120 человек. Чаще всего финансовая поддержка необходима для лечения, рассказала начальник управления социальной политики администрации Томска Галина Маракулина. 

По данным пресс-службы мэрии, 76 % средств подпрограммы «Старшее поколение» идет на решение материальных и бытовых проблем пожилых граждан.


398 пенсионеров смогли заменить электрические и газовые плиты, на эти цели направлено 2,8 млн рублей. Материальная помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений оказана 308 пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны на сумму 13,8 млн рублей.

Компенсацию за зубопротезирование в размере 3,6 млн рублей получили 1199 человек. Всего в 2019 году на эти цели предусмотрено 5,58 млн рублей.

482 человека получили помощь в трудной жизненной ситуации на 2,3 млн рублей. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.