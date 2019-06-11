12 июня в Томской области ограничат движение из-за велопробега

12 июня в Томской области пройдет велопробег, посвященный Дню России. На восьми участках региональных автотрасс из-за этого временно ограничат движение, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, на участке 6 — 17 км автодороги Томск — Каргала — Колпашево движение транспорта будет ограничено с 09.10 до 09.45.





На объездной дороге Томска с 09.45 до 10.10 будет запрещено движение на участке 15 — 7 км, а с 10.45 до 10.50 — на участке 7 — 0 км.





На участке 9,1 — 12,1 км автодороги Томск — Самусь введут ограничение с 10.50 до 11.00, на участке 0 — 4,8 км автодороги Томск — Мариинск — с 12.15 до 12.25.





С 12.25 до 12.40 перекроют движение на участке 0 — 4,5 км автодороги Михайловка — Александровское — Итатка, с 12.40 до 13.00 — на участке 6,7 — 0 км автодороги Кузовлево — Светлый, с 13.00 до 13.10 — на участке 12,1 — 15 км автодороги Томск— Самусь.





Временное прекращение движения не распространяется на транспортные средства, задействованные в проведении мероприятия, а также автомобили экстренных оперативных служб.





Автомобилистам рекомендуется заблаговременно выбирать объездные маршруты движения и соблюдать требования временных дорожных знаков.