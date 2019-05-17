11,5 тысяч «квадратов» аварийного жилья планируют расселить власти Томской области в 2019 году

В 2019 году в Томской области планируют расселить 11,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, сообщает администрация региона. Расселение будет проходить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Сегодня в Томской области есть все предпосылки для успешного решения вопроса с расселением аварийного жилья, — цитирует пресс-служба обладминистрации заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто. — В регионе много аварийных домов. При этом есть более полутора тысяч новых квартир, которые предлагают застройщики для переселения людей. Программа рассчитана на шесть лет, но в наших силах выполнить ее в три раза быстрее. Поэтому мы не будем дожидаться 2020 года и уже сейчас начнем готовить заявку в федеральный центр, чтобы получить субсидию на последующие этапы реализации этой важной для жителей Томской области программы».





Программа по расселению рассчитана на 2019-2024 годы. В нее вошли Томск, а также Асиновский, Чаинский, Каргасокий и Томский районы. В 2019 году расселять будут жителей областного центра и двух районов: Асиновского и Чаинского. В консолидированном бюджете на эти цели заложено 523,5 млн рублей.​





По данным департамента архитектуры и строительства региона, на первом этапе программы (до 1 января 2018 года) было расселено 6973 человека, проживавших на 100,21 тысячах квадратных метров аварийного жилья. Весь этот объем - жилье, признанное аварийным до 2012 года.