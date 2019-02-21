115 млн рублей потратят на озеленение томских улиц в 2019 году

Власти Томска планируют продолжить озеленение Лагерного сада, бульвара на проспекте Кирова и других общественных пространств, сообщает пресс-служба мэрии города. В 2019 году на эти работы направят 115 миллионов рублей.

«Мы продолжаем плановую работу по созданию зеленого защитного пояса Томска, в том числе будем развивать зеленые зоны на отдаленных улицах, а также в новых микрорайонах, — отметил мэр Томска Иван Кляйн. — Администрация города приветствует инициативы томичей по озеленению и приглашает присоединиться к посадкам во время осенних и весенних субботников. С учетом мнения экспертов садово-паркового хозяйства, мы определили для города породно-видовой состав где есть место как для лиственных, так и для хвойных деревьев».





По словам сотрудников комитета озеленения и природного комплекса, в городе будут высаживать липы, сибирские яблони, уссурийские груши, пузыреплодник, клен Гиннала, боярышник и хвойные деревья.





Для посадок компания-подрядчик «Зеленской» использует саженцы из питомников Томской области. В отдельных случаях рассматривается покупка деревьев и кустарников из Юрги, Новосибирска и Барнаула.





Весной 2018 года торги на выполнение работ по благоустройству бульвара на проспекте Кирова выиграла Научно-производственная фирма «Микран». В начале апреля на бульваре Кирова начали вырубать деревья. Это вызвало вопросы общественников. Активисты выступили против того, что рубки проходили без обсуждения и согласования с населением. В мэрии заверили, что работы согласованы с ландшафтной комиссией, а деревья, которые сносят, были аварийными.





Работы по озеленению должны были завершиться 30 августа 2018 года. Но 31 августа бульвар на проспекте Кирова выглядел так.