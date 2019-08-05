«112»: единый номер вызова запущен еще в пяти районах региона

Единый номер вызова экстренных служб «112» заработал на территории еще пяти муниципалитетов Томской области, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Охват населения региона этой услугой теперь составляет около 84 %.

Ранее номером могли воспользоваться лишь жители Томска, Томского района и Северска. Теперь же на него могут позвонить из Шегарского, Колпашевского, Кожевниковского, Парабельского районов и городского округа Стрежевой.





«Отвечать на звонки в районах, где сегодня заработала система, будут диспетчеры Единых дежурно-диспетчерских служб. Для этого с января 2019 года более 100 специалистов прошли обучение работе в системе», - говорится в сообщении.





Первые центры обработки вызовов заработали в Томской области в 2018 году. До конца 2019 года необходимая инфраструктура появится еще в 12 муниципалитетах. Ввести систему на территории всего региона планируется до 2020 года.





«Система-112» предназначена для обеспечения вызова экстренных оперативных служб, таких как полиция, скорая медицинская помощь, пожарная охрана, по единому телефонному номеру «112», доступному с любого телефона.