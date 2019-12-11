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11 декабря,
2019
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100 млн рублей направят на проекты капремонта Томского театра драмы и БКЗ

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Проекты капремонта Томского театра драмы и БКЗ разработают в 2020 году. На эти цели в региональном бюджете заложено 100 млн рублей, сообщает обладминистрация.

«В 2019 году мы провели работы с четырьмя предполагаемыми подрядчиками, чьи квалификация и опыт отвечают масштабам планируемых работ, — сказал замгубернатора по строительству Евгений Паршуто. — И в здании театра драмы, и в здании Большого концертного зала нужно менять всю технологическую начинку, главное – определиться, будет это капитальный ремонт или реконструкция».


Сейчас специалисты подготовили техническое задание для проектировщиков. В 2020 году после завершения конкурсных процедур проектные работы пройдут в два этапа: сначала эксперты определятся с концепцией обновляемых сооружений, а затем начнется само проектирование.


«Проектно-сметную документацию на оба объекта мы рассчитываем получить к концу 2020 года, — пояснил Евгений Паршуто. — Запланированных в бюджете ста миллионов рублей будет достаточно, чтобы подготовить ПСД и для театра драмы, и для БКЗ».


Вице-губернатор подчеркнул, что ПСД будет выполнена с учетом требований проекта границ исторического поселения Томска.


О реконструкции БКЗ и театра драмы говорят уже несколько лет. В 2019 году в бюджете было заложено 11,33 миллиона рублей на ПСД по капитальному ремонту Большого концертного зала Томской филармонии и 11,37 миллиона рублей на разработку документации для театра драмы. 


Ранее Евгений Паршуто оценивал, что на работы нужно будет потратить более миллиарда рублей. 

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