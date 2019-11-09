Томичам подарят 100 читательских билетов на открытии библиотеки нового поколения

В Томске открылась первая библиотека, где смогут выдавать книги без библиотекаря. Как рассказала ТВ2 заведующая библиотекой «Компьютерный мир» Людмила Бутенко, 9 и 10 ноября томичам подарят 100 читательских билетов.

Сейчас у нас в библиотеке проходят дни открытых дверей, — прокомментировала ТВ2 Людмила Бутенко. — Будем выдавать книги через RFID технологию — станцию самостоятельной книговыдачи. Эта технология позволяет добиться полного самообслуживания читателей. Пока мы работаем по новому оборудованию в тестовом режиме. У каждой книги есть метка с информацией, где указаны срок выдачи, название и противокражный знак. На станции самостоятельного обслуживания можно просмотреть личный кабинет, список выданных книг, начисления и информацию о читательском билете. У нас полный штат сотрудников, единственное, время работы у нас увеличилось, теперь библиотекарь работает с 9.00 до 21.00. По нацпроекту у нас должно увеличиться количество читателей в два раза.

В библиотеке есть компьютерное, мультимедийное оборудование и открытая площадка для коворкинга: появилось пять ноутбуков, зоны для чтения, диваны и бесплатный Wi-Fi. Книжный фонд пополнился на 1200 книг. На открытие библиотеки в таком формате потратили около 5 млн рублей.





Записаться в библиотеку нового поколения можно по адресу Красноармейская, 13б. При себе иметь паспорт, библиотекарь заключит договор на оказание услуг. Стоимость читательского билета после акции в честь открытия — 70 рублей.





Библиотека нового поколения открылась по нацпроекту «Культура». В 2018 году шесть библиотек в Томской области получили деньги на модернизацию. Сейчас в библиотеке «Компьютерный мир» на Красноармейской,13б более 1800 читателей.