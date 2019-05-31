1 июня в Томске ограничат движение из-за проведения «Зеленого марафона»

В субботу, 1 июня, с 9 до 14 часов, будет ограничено движение автомобилей в центре Томска. Причина — проведение благотворительного забега «Зеленый марафон».





По информации пресс-службы мэрии, ограничение движения коснется следующих участков:



- ул. Набережная реки Томи от пр. Ленина до здания по адресу: г. Томск, пер. Совпартшкольный, 2;



- ул. Войкова от пер. 1905 года до пер. Пристанской;



- пер. Пристанской от ул. Войкова до ул. Карла Маркса;



- пер. Малый от пер. Ванцетти до пер. Пристанского;



- ул. Карла Маркса от пер. Ванцетти до здания по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 2;



- пер. 1905 года от ул. Войкова до пр. Ленина;



- пер. Совпартшкольный от здания по адресу: г. Томск пер. Совпартшкольный, 1 до пр. Ленина;



- пер. Кооперативный от ул. Набережная реки Томи до пр. Ленина;



- элемент улично-дорожной сети пл. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Ленина.

