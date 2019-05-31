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31 мая,
2019
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1 июня в Томске ограничат движение из-за проведения «Зеленого марафона»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В субботу, 1 июня, с 9 до 14 часов, будет ограничено движение автомобилей в центре Томска. Причина — проведение благотворительного забега «Зеленый марафон».


По информации пресс-службы мэрии, ограничение движения коснется следующих участков: 

- ул. Набережная реки Томи от пр. Ленина до здания по адресу: г. Томск, пер. Совпартшкольный, 2;

- ул. Войкова от пер. 1905 года до пер. Пристанской;

- пер. Пристанской от ул. Войкова до ул. Карла Маркса;

- пер. Малый от пер. Ванцетти до пер. Пристанского;

- ул. Карла Маркса от пер. Ванцетти до здания по адресу: г. Томск, пл. Ленина, 2;

- пер. 1905 года от ул. Войкова до пр. Ленина;

- пер. Совпартшкольный от здания по адресу: г. Томск пер. Совпартшкольный, 1 до пр. Ленина;

- пер. Кооперативный от ул. Набережная реки Томи до пр. Ленина;

- элемент улично-дорожной сети пл. Ленина от ул. Карла Маркса до пр. Ленина.

В Томске «Зеленый марафон» пройдет в День защиты детей, на площади Губернаторского квартала (пл. Ленина, 4). Регистрация участников начнется с 9:00, в 12:00 – детский забег, в 13:00 – массовый. 


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