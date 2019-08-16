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16 августа,
2019
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Житель Томской области погасил долг в 500 тыс. руб. для командировок за рубеж

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жителю села Молчаново запретили выезд за границу из-за долга в 500 тысяч рублей. Ради возможности выезжать в заграничные командировки мужчина оплатил долг, сообщает пресс-служба УФССП.

Житель Томской области погасил долг в 500 тыс. руб. для командировок за рубеж

По кредитным платежам мужчина задолжал 473 тысячи рублей. Пристав обратила взыскание на его зарплату, но списать удалось лишь 40 тысяч рублей — мужчина уволился, а подлежащего аресту имущества и средств на счетах у него не оказалось.


«Ситуация разрешилась через месяц – сразу после того, как должник нашел место работы в Томске. Работа водителем сопряжена с командировками в страны ближнего зарубежья, но пристав в ходе применения комплекса принудительных мер вынесла ограничение на выезд должника за пределы РФ». 


Чтобы трудоустроиться, должник пришел на прием к приставу и погасил долги. Вместе с исполнительским сбором в 33 тысячи рублей сумма платежа составила 506 тысяч рублей.

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