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06 августа,
2019
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Вкусно и полезно. 7 рецептов блюд из кабачков

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Этот овощ заслужил почет и уважение у многих. Его выбирают и те, кто заботится о своей фигуре, и те, кто любит полакомиться чем-то вкусненьким. Даже мамы малышей, которые вводят первый прикорм, часто отдают предпочтение именно кабачкам. Одним словом, клад, а не овощ! Из него можно приготовить первое, второе и десерт. Некоторые интересные и вкусные рецепты смотрите в нашей подборке.  

Вкусно и полезно. 7 рецептов блюд из кабачков
Фото: pxhere.com
Вкусно и полезно. 7 рецептов блюд из кабачков
Вкусно и полезно. 7 рецептов блюд из кабачков
Вкусно и полезно. 7 рецептов блюд из кабачков
Вкусно и полезно. 7 рецептов блюд из кабачков
Вкусно и полезно. 7 рецептов блюд из кабачков
Вкусно и полезно. 7 рецептов блюд из кабачков
Вкусно и полезно. 7 рецептов блюд из кабачков
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