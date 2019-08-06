Вкусно и полезно. 7 рецептов блюд из кабачков

Этот овощ заслужил почет и уважение у многих. Его выбирают и те, кто заботится о своей фигуре, и те, кто любит полакомиться чем-то вкусненьким. Даже мамы малышей, которые вводят первый прикорм, часто отдают предпочтение именно кабачкам. Одним словом, клад, а не овощ! Из него можно приготовить первое, второе и десерт. Некоторые интересные и вкусные рецепты смотрите в нашей подборке.