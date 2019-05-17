Ученые назвали причину ускоренного старения

Вы до сих пор считали, что правильное питание, здоровый образ жизни и полноценный сон — это все, что нужно для того, чтобы сохранить молодость и красоту? Обратите внимание на новое исследование ученых Мичиганского университета.





Его результаты: чрезмерные переживания на учебе и работе, а также слишком напряженный график на новом месте приводит к ускоренному клеточному старению.