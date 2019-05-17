Ученые назвали причину ускоренного старения

Вы до сих пор считали, что правильное питание, здоровый образ жизни и полноценный сон — это все, что нужно для того, чтобы сохранить молодость и красоту? Обратите внимание на новое исследование ученых Мичиганского университета.
Его результаты: чрезмерные переживания на учебе и работе, а также слишком напряженный график на новом месте приводит к ускоренному клеточному старению.
Теломеры — концевые участки хромосом, которые выполняют защитную функцию, — поясняет доктор медицинских наук, который возглавляет исследование, Сриджан Сен. — Теломеры защищают ДНК от повреждений во время деления клеток. Это индикатор старения и риска заболеваний. Длина теломер может служить биомаркером, который отслеживает последствия стресса и помогает нам понять, как стресс попадает «под кожу» и увеличивает риск заболевания.
В исследовании приняли участие 250 интернов из разных штатов Америки. Специалисты измерили длину теломер до и после начала обучения в интернатуре. Результаты показали, что во время напряженной учебы старение ДНК ускоряется в шесть раз и теломеры становятся короче. И чем длительнее занятия, тем быстрее сокращение.
Как сообщает medicalxpress.com, ученые подчеркнули: это исследование актуально не только для медиков, но и людей других профессий. Любой длительный стресс, который затянулся на несколько недель или месяцев, ведет за собой ускоренное старение.