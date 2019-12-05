Тренды зимы 2019-2020 для маленьких модников

Все мы хотим, чтобы наши дети были одеты удобно и нарядно. Да и сами ребятишки сегодня с ранних лет стремятся быть модными. Дизайнеры с удовольствием их в этом поддерживают. На показах в новом сезоне можно встретить как модели интересных форм и ярких расцветок, так и классические силуэты в спокойной гамме, где нет ничего лишнего. Так что стать модницей или модником этой зимой довольно просто. Загляните в магазин «7 чудес» . Там представлены новинки детской моды.

Копирование взрослых. Основная тенденция детской моды в новом сезоне — почти точное копирование взрослой. Дизайнеры постепенно ушли от легких платьиц и коротеньких штанишек. Малыши и подростки в велюровых брюках и джинсовых куртках выглядят солидно и модно. К тому же теперь легко подобрать комплекты в стиле «фэмили лук», что в последние годы любят делать родители.

Мальчиков в этом сезоне дизайнеры одевают в рубашки, свитера и брюки классических цветов: серый, черный, коричневый, белый и синий. Те, кто предпочитает более яркие образы, могут выбирать футболки, кофты и джинсы голубого, желтого, оранжевого и красного цвета.

Комфорт и натуральность. Единение с природой — то, к чему сегодня стремятся большинство дизайнеров мира и во взрослой, и в детской моде. В первую очередь ребенку должно быть комфортно: кожа «дышит», одежда не вызывает аллергии. И праздничных луков это тоже касается. Не берите платье на утренник, если оборки натирают кожу или ткань рубашки вызывает зуд. Наряд «на выход» должен быть максимально удобным, чтобы не отвлекать ребенка от события.

Ткани: хлопок, лен, бархат, велюр, деним, шерсть.





Декор. Несмотря на «серьезный» стиль в детской моде, дизайнеры многих марок пытаются добавить в нее легкости и непосредственности. В моделях часто встречаются воланы, кружевные вставки, стразы, пайетки, вышивка, логотипы и нашивки. Все чаще в детских коллекциях встречаются наряды асимметричного кроя, воротники-стойки.