Томские мастера вошли в тройку лучших парикмахеров России

На стиле

Томская команда в составе парикмахера-стилиста Анастасии Кузьминой и визажиста Натальи Казанцевой заняла второе место в «Style & Colour Trophy 2019» по России. Международный конкурс с 60-летней историей — «Оскар» в мире парикмахерского искусства. Проводит его компания «L’Oréal Professionnel». В нем принимают участие мастера со всего мира.

Конкурсанты, помимо идеальной стрижки и окрашивания, укладки и мейка, должны стильно одеть модель — это один из критериев оценки. Среди 700 участников команда Центра моды и красоты «Подружка невесты» стала второй.

Еще несколько лет назад в России женщины одевались намеренно вычурно, — сказал председатель жюри из Франции Джереми Бланк. — Сейчас все становится «легче», естественнее, женщины становятся более «европейскими». И я восхищен, что Сибирь уловила этот стиль.

Члены жюри отметили чистоту работы томских мастеров. Известный бьюти-стилист Влад Лисовец заметил, что наш город в очередной раз доказал, что умеет создавать модные и актуальные луки. Яркий пример — конкурсное задание: «La french» — трендовый образ современной француженки. Как она выглядит по мнению серебряных призеров конкурса Анастасии Кузьминой и Натальи Казанцевой — смотрите на видео.