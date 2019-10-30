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30 октября,
2019
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На стиле

Томские мастера вошли в тройку лучших парикмахеров России

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томская команда в составе парикмахера-стилиста Анастасии Кузьминой и визажиста Натальи Казанцевой заняла второе место в «Style & Colour Trophy 2019» по России. Международный конкурс с 60-летней историей — «Оскар» в мире парикмахерского искусства. Проводит его компания «L’Oréal Professionnel». В нем принимают участие мастера со всего мира.  

Томская команда и бьюти-стилист Влад Лисовец
Томская команда и бьюти-стилист Влад Лисовец

Конкурсанты, помимо идеальной стрижки и окрашивания, укладки и мейка, должны стильно одеть модель — это один из критериев оценки. Среди 700 участников команда Центра моды и красоты «Подружка невесты» стала второй.  

Томские мастера вошли в тройку лучших парикмахеров России
Томская команда и Джереми Бланк
Томская команда и Джереми Бланк

Еще несколько лет назад в России женщины одевались намеренно вычурно, — сказал председатель жюри из Франции Джереми Бланк. — Сейчас все становится «легче», естественнее, женщины становятся более «европейскими». И я восхищен, что Сибирь уловила этот стиль.

Члены жюри отметили чистоту работы томских мастеров. Известный бьюти-стилист Влад Лисовец заметил, что наш город в очередной раз доказал, что умеет создавать модные и актуальные луки. Яркий пример — конкурсное задание: «La french» — трендовый образ современной француженки. Как она выглядит по мнению серебряных призеров конкурса Анастасии Кузьминой и Натальи Казанцевой — смотрите на видео. 

Спецприз престижного конкурса, кстати, тоже получила томичка Анастасия Полугарова из салона красоты «Белая лиса» — за идеально выполненную технику окрашивания «балаяж». Это первый случай в истории конкурса, когда Томск завоевал сразу два места. 

Работа Анастасии Полугаровой
Работа Анастасии Полугаровой
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