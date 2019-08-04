Заметила его сразу. Он отличался от других людей.
Сидел у кромки воды, на закате, с книгой в руках.
Спокойный, элегантный, умиротворенный, в белом жилете!
Прошла мимо, села на песок поодаль.
Sunset. Красиво. Океан, закатные краски.
Почувствовала, что смотрит на меня.
Долго.
Не решается.
Ушел.
Стемнело. Совсем.
Я люблю часами сидеть у океана, слушать шум прибоя.
На берегу никого.
Вдруг слышу сзади мужской голос.
Оборачиваюсь - ОН. Вернулся. Заговорил на английском.
А я плохо говорю по-английски. Растерялась. Смутилась.
Он сел рядом, обнял за плечи. Тихо. Нежно.
И все растворилось в темноте. И океан, и берег, и страхи, и сомнения…
И так сидели молча, обнявшись, два одиночества, две родственных души.
Долго. Целую вечность.
Он...
Француз.
В недавнем прошлом ведущий инженер-конструктор компании Cartier.
В настоящем - дизайнер мебели, мужской одежды, декоратор, краснодеревщик.
Несколько лет назад бросив успешную карьеру, уехал в Савойю, к подножию Альп, построил маленький дом, обустроил мастерскую и начал новую жизнь, воплотив давнюю мечту.