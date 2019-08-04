Елена Стурова: Теперь я совершенно точно знаю, что остров не для всех. Меня он принял не сразу. Прилетев, я поселилась в уединенном месте, и у меня началась большая ломка: в организме воспалилось все, что только возможно. Понимая, что это психосоматика, я начала работать над собой: нагружала себя физически, медитировала на берегу Индийского океана, который, к слову, очень располагает к этому и помогает прийти в себя. Постепенно мне становилось лучше. Появились сила и уверенность, что все получится. Спустя месяц я переехала в более оживленное место, обзавелась новыми друзьями и начала работать, так как денег оставалось в обрез. В свое время я в качестве хобби и дополнительного заработка обучилась ламинированию ресниц. Изучив рынок труда на Бали перед переездом, я поняла, что это умение не даст мне пропасть с голода и в Индонезии. Русские женщины, живущие на Бали, не оставили привычки ухаживать за собой. У меня даже сложилось впечатление, что ни в одной нации женщины так не заморочены на красоте, как русские. Поэтому на Бали востребованы ламинирование бровей, ресниц, маникюр, педикюр, прически, йога и многое другое. Я переехала в крупный населенный пункт и дала объявление о своей услуге. Ко мне начали обращаться девушки. Так я органично влилась в жизнь острова и почувствовала себя, как дома. Появилось много интересных знакомств, переросших в дружбу. Уверена, что за всю свою жизнь в Томске я не смогла бы встретить столько самобытных и талантливых людей, сколько я встретила на Бали.

