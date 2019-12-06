Список дел, которые надо успеть сделать этой зимой

Стиль жизни

Не спешите впадать в спячку. И длинной сибирской зимой можно жить активно и весело. Используйте морозы, снег и лед по полной программе, и они принесут вам удовольствие, крепкий иммунитет и предвкушение праздника, которое часто бывает приятнее, чем сам праздник. Начните прямо сейчас. Давайте вместе составим программу-минимум на эту зиму.

Вдоволь накататься с горки

Вы помните, когда в последний раз катались с горки? Как переполняет восторг, когда вы мчитесь вниз на санках, ватрушке или просто на картонке? Если помните — срочно повторите. Если не помните — не упустите шанс вернуться в детство. Ноги в руки и — на горку!

Преодолеть страх высоты

Если вы боитесь высоты, зима — самое удачное время для борьбы с этим страхом. Пушистые сугробы внизу не так пугают. Можно сразу пойти на скалодром и узнать свой вертикальный предел. А можно начать с более «мягкого» подъема. Например, с полосы препятствий. Большой и малый круги с 14 испытаниями располагаются на высоте от 0,5 до 8,5 метров над землей. Как их пройти — расскажет опытный инструктор, а страховка поможет чувствовать себя уверенней.

Совершить конную прогулку

Учеными не раз доказано, что общение с животными повышает у человека уровень гормона счастья — «эндорфина». Поднимите настроение себе и близким — отправляйтесь на конную прогулку по зимнему лесу. Пообщайтесь с животными, подышите свежим воздухом, сделайте красивые фотографии.

«Выпустить пар»

Как говорят психологи, не нужно копить в себе отрицательные эмоции. Пар нужно выпускать сразу. Не стоит ни на кого кричать и портить отношения. Постреляйте. Если у вас есть лицензия на оружие — по мишеням на отдельной поляне. Если нет лицензии — в тире или на импровизированной битве. Соберите команду и играйте в пейнтбол. С одной стороны — антистресс, с другой — веселое времяпрепровождение и для детей, и для взрослых.

Прыгнуть с тарзанки

Добавьте немного экстрима в свою жизнь — прыгните с тарзанки. Даже если вы боитесь высоты, уверяем: зимой это совсем другие ощущения. Заснеженный лес с высоты выглядит сказочно. О технике безопасности расскажет опытный инструктор, а профессиональная экипировка подстрахует.

Проводить время семьей

Говорят, больше всего человек в старости жалеет о том, что мало путешествовал и мало времени проводил с любимыми людьми. Не ждите подобных сожалений. Чаще меняйте обстановку, выбирайтесь на день или все выходные семьей. Утром — лыжи, днем — санки, вечером — теплый вечер в деревянном домике у живого огня. Вариантов занятий может быть множество, главное, чтобы рядом были люди, с которыми приятно.

Чаще встречаться с друзьями

Кто сказал, что встречи с друзьями зимой — это обязательно посиделки в кафе или дома на кухне? А если собраться компанией и устроить настоящий квест с поиском сокровищ или покорением препятствий в зимнем лесу? Можно даже не бегать, а передвигаться на снегоходах. А потом устроить посиделки у костра с шашлыками или пловом или вечеринку-маскарад в беседке. Чем креативнее идея встречи, тем больше интересных историй будет у вас с друзьями.

Встретить Новый год так, чтобы это запомнилось надолго

Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Будет это теплый семейный ужин 31 декабря или шумная вечеринка – планируйте главную ночь года заранее. Старайтесь наполнить ее как можно большим количеством впечатлений: подарки, интересная праздничная программа, сказочная иллюминация, салют. Чем больше активностей, тем ярче будут впечатления.