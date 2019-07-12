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12 июля,
2019
SPF, UVA, UVB — что это такое?
Учимся правильно выбирать солнцезащитное средство
Cолнце дарит нам радость. В прямом смысле. Учеными доказано, что ультрафиолетовые лучи помогают вырабатываться гормонам счастья. Витамин Д заряжает энергией. Но тот, кто хотя бы немного заботится о своей коже, знает, что наш небесный источник счастья небезопасен. Он может доставить и много неудобств. Поэтому наличие в доме солнцезащитных средств обязательно. О чем нужно знать, покупая их? Разбираемся вместе.
Первое, что нужно понять, говоря о солнцезащитных средствах: они предназначены не для того, чтобы часами лежать на пляже в самую жару и не сгорать. Их назначение — усилить защиту во время вынужденного длительного пребывания на солнце.



Прежде чем отправиться в аптеку или магазин за солнцезащитным средством, давайте разберемся в некоторых нюансах.
UVA и UVB — что это такое и зачем нам об этом знать?
Есть два типа солнечных лучей, которые могут нанести вред коже:
UVB — ультрафиолетовые лучи группы В
UVB-излучение имеет длину волны 280-320 нанометров (прим. ред.: единица измерения длины, равная одной миллиардной части метра). Оно составляет меньше 10 % всего ультрафиолетового излучения, которое достигает поверхности Земли.

Ультрафиолетовые лучи группы В часто становятся причиной старения кожи, солнечных ожогов, подавления иммунной системы и могут привести к раку кожи.
UVA — ультрафиолетовые лучи группы А
UVA-излучение имеет длину волны 320-400 нм и составляет около 90 % ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли. Его опасность в том, что оно не вызывает покраснения кожи. При этом лучи группы А проникают в нее на глубину в два раза больше, чем лучи В. Они активны в любое время года. Американские ученые доказали, что даже в облачную погоду до нас доходит около 80 % UVA-лучей. Они проникают через стекло и могут наносить вред коже, даже если вы едете в машине. Их испускает не только солнце, но и флюоресцентные лампы.

UVA-излучение вызывает аллергию и солнечную интоксикацию, может привести к ожогу роговицы, катаракте и повреждению сетчатки.
Чрезмерное воздействие любого из этих типов излучения приводит к подавлению иммунной системы. Ослабленная, она становится не способна распознать и уничтожить раковые новообразования, оставляя таким образом кожу беззащитной перед ними. Так возникает меланома. Именно поэтому врачи рекомендуют выбирать солнцезащитное средство широкого спектра. Оно должно блокировать как UVB-, так и UVA-лучи.

Наука не стоит на месте. Сегодня ученые работают над средствами с IPF — иммунозащитным фактором. Предполагается, что такое средство будет способно обеспечить защиту иммунной системы кожи после вредного воздействия окружающей среды.
Что такое SPF и каким он должен быть?
SPF — фактор защиты от солнца. Он показывает, насколько хорошо защищает кожу солнцезащитный крем. Рассчитать время, которое он будет "работать", просто:
Количество минут, за которые мы сгораем на солнце без солнцезащитного средства х
уровень SPF-защиты (указан на тюбике)
=
количество минут, которое мы можем находиться на солнце без угрозы ожога.
Простой пример: без солнцезащитных средств кожа краснеет примерно через пять минут пребывания на пляже. При использовании крема с SPF 10 можно не обгореть за 50 минут, а с SPF 30 у вас есть 150 минут.

Однако эти цифры не стоит воспринимать буквально. Они дают лишь примерное представление о работе солнцезащитных средств. Всегда нужно смотреть на свое состояние.

Ученые Американской академии дерматологии доказали, что SPF 15 защищает примерно от 95 % лучей группы В, SPF 30 - от 98 %. Чем выше цифра, тем защита больше. Но есть и плохая новость. Ни один крем не защищает от 100 % УФ-лучей, так что разница между SPF 15, SPF 30 и SPF 50 не такая уж большая. Вопрос: что зависит от цифры на тюбике? Только длительность защиты.
Как подобрать солнцезащитное средство?
SPF-фактор выбирайте, отталкиваясь от цели: для повседневного использования достаточно SPF 15, для отпуска на море лучше взять SPF 50.
Большинство современных солнцезащитных средств поглощают или отражают UVB-излучение и предохраняют от солнечных ожогов. Но они не содержат формулы защиты от UVA-излучения. Используя такое средство, мы все равно подвергаемся риску фотостарения, повреждения кожи и ослабления иммунитета. Поэтому смотрим на тюбик внимательно и подбираем защиту широкого спектра. Если на упаковке есть надписи «broad spectrum» или «full spectrum», это оно. Также может быть аббревиатура UVA — это означает, что средство соответствует европейским стандартам по защите от этого типа лучей. Иногда уровень защиты от UVA помечают звездочками от одной до пяти. Европейские медики рекомендуют выбирать средства не меньше четырех звезд.
Водонепроницаемых средств защиты не бывает. Есть средства, «устойчивые к воде». На них должно быть указано, в течение какого времени они сохраняют свои свойства. Например, крем с SPF 50+ будет защищать от солнца в воде максимум 80 минут. Если говорить о консистенции, то дольше продержатся на теле средства в виде густого крема или мази.
Каким бы хорошим ни было средство защиты, ни одно из них не защищает на 100 %. Поэтому берегите себя и своих близких и в особо жаркие часы по возможности прячьтесь от солнца.

В материале использованы фото портала pxhere.com и фото Александра Сакалова.

12 июля 2019
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