UVA — ультрафиолетовые лучи группы А
UVA-излучение имеет длину волны 320-400 нм и составляет около 90 % ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли. Его опасность в том, что оно не вызывает покраснения кожи. При этом лучи группы А проникают в нее на глубину в два раза больше, чем лучи В. Они активны в любое время года. Американские ученые доказали, что даже в облачную погоду до нас доходит около 80 % UVA-лучей. Они проникают через стекло и могут наносить вред коже, даже если вы едете в машине. Их испускает не только солнце, но и флюоресцентные лампы.
UVA-излучение вызывает аллергию и солнечную интоксикацию, может привести к ожогу роговицы, катаракте и повреждению сетчатки.