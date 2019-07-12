Простой пример: без солнцезащитных средств кожа краснеет примерно через пять минут пребывания на пляже. При использовании крема с SPF 10 можно не обгореть за 50 минут, а с SPF 30 у вас есть 150 минут.



Однако эти цифры не стоит воспринимать буквально. Они дают лишь примерное представление о работе солнцезащитных средств. Всегда нужно смотреть на свое состояние.



Ученые Американской академии дерматологии доказали, что SPF 15 защищает примерно от 95 % лучей группы В, SPF 30 - от 98 %. Чем выше цифра, тем защита больше. Но есть и плохая новость. Ни один крем не защищает от 100 % УФ-лучей, так что разница между SPF 15, SPF 30 и SPF 50 не такая уж большая. Вопрос: что зависит от цифры на тюбике? Только длительность защиты.

