— Его платья шикарны и изысканны. В Томске свадебная мода сейчас меняется, все стремятся к простоте. На подиуме я этого не увидела. В свадебных коллекциях итальянских дизайнеров — классические «платья принцессы» с пышной юбкой, лифы с каменьями, шикарными шлейфами и длинной фатой. При этом прически и макияж очень простые и неброские. Как должна выглядеть модель в его платье, диктует сам дизайнер. Иногда эту информацию передает его помощник.



Как обстановка в гримерке? В целом дружно и спокойно. В «Ритце» нам выделили для работы шикарный большой зал. На другом показе нас вместе с дизайнерами и всеми их шикарными платьями затолкали в маленькую каморку. Стояли буквально спина к спине. Но это тоже опыт. Визажист должен уметь работать в любых условиях. И мы работали. В том числе с американскими моделями, которые с самолета на показ прямо с грязной головой, потому что мыть было некогда. Кстати, я заметила, что в некоторых районах Парижа свежая голова — это показатель достатка. Вода там очень дорогая. Некоторые таким образом экономят.