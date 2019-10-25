Опытом и знаниями, которые Наталья Казанцева привезла из Парижа, стилисту-визажисту не терпится поделиться с томскими невестами, и не только. В скором времени на странице Центра моды и красоты «Подружка невесты» в Instagram можно будет своими глазами наблюдать за показами модных трендов в макияже, прическах и одежде. Следите за прямыми эфирами и мотайте на ус.
В материале использованы фото и видео Натальи Казанцевой, со страницы Академии «Make Up Art Academy» vkontakte, а также порталов pxhere.com, pixabay.com, flickr.com.
25 октября 2019 года.Поддержи ТВ2!
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