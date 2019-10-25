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25 октября,
2019
Самое закрытое событие в мире моды
Неделя моды в Париже глазами томского визажиста
Мечтали ли вы когда-то оказаться на Неделе моды в Париже? Посмотреть вживую на работу кутюрье и хоть одним глазком взглянуть на дефиле манекенщиц? Томичка Наталья Казанцева мечтала. И этой осенью мечта сбылась. Стилист-визажист Центра моды и красоты «Подружка невесты» несколько дней работала на показах с дизайнерами из разных стран.
    • Как проходит Неделя моды в Париже?
    • Какой макияж предпочитают француженки?
    • Чем отличается европейская мода от российской?

    Читаем и просвещаемся.
    Шикарные платья принцесс, блистательные дизайнеры со всего мира, длинноногие манекенщицы, дружно шагающие в ряд. Эти картинки не раз видела в своих снах стилист-визажист Наталья Казанцева. Устройство на работу в «Подружку невесты» лишь укрепило мечту.


    — Среди тех самых шикарных платьев и модных показов, которые ты постоянно наблюдаешь на экранах, трудно не думать о высоком. И однажды я поняла, что хочу именно в Париж. Стала размышлять, как мне туда попасть: стать чемпионкой России? Написать ТОП-стилисту во Францию или Италию? Я даже нашла таких людей, их контакты. Но потом наткнулась в интернете на обучение в парижской Академии. Частью учебного процесса была работа на показах на Неделе моды. Меня не испугала даже цена в несколько тысяч евро. Когда у тебя есть настоящая мечта, все как-то само собой складывается, деньги приходят.

    И Наталья поехала. Неделю в Академии «Make Up Art Academy» она изучала возможности лифтинг-, фото- и фэшн-макияжа, проходила курс по аэрографии в визаже. Первое, что поразило томского мастера — совершенно другой подход к работе. Если в России чаще всего подчеркивают глаза, во Франции секрет успешного макияжа — это идеальный тон лица.
    — Французские мастера делают акцент на кожу. Основное внимание они уделяют тонированию и коррекции, и только чуть-чуть — глазам, — рассказывает Наталья Казанцева. — К примеру, мы в России тратим на макияж в целом час. Из них 10 минут занимаемся тонированием, остальное время — глазами и губами. В Париже нас учили так: минут 30 — на работу с кожей, остальное время — на глаза и губы, по минимуму. Французы — за натуральность, за естественность.
    Еще одно умение, которое привезла с собой из Парижа Наташа, — работа с афрокожей. То, чему в Томске не учат. А там можно было отточить навык по полной программе, потому что большинство моделей — темнокожие и девушки с русскими корнями. Они более выразительные.
    — Работа с афрокожей — это что-то. На лице у мулаток целая география: разные участки кожи имеют разную пигментацию. Чтобы придать такому лицу ровный цвет, нужно сразу 3-4 тюбика тонального средства с разными оттенками. Это целое искусство по колористике. Плюс у них всегда нижняя губа светлее, чем верхняя. То есть прежде чем накрасить, я должна сначала затонировать нижнюю губу. Это было и сложно, и интересно одновременно. Ведь в Томске сейчас появляется все больше иностранных студентов. Они очень привлекательны для рекламных съемок. Клиенты их приглашают все чаще.
    «Французские мастера делают акцент на кожу лица. Большую половину времени они тратят на тонирование и коррекцию. Глаза и губы красят по минимуму. Они за натуральность и естественность».
    Неделя моды в Париже — мечта многих модников и модниц со всего мира. Однако простому смертному туда не попасть. Показы во Франции — самое закрытое мероприятие в мире моды. Билеты туда не продают. Пройти можно только по пригласительным или по спискам. Еще вариант — работать там. Хотя можно попытать счастья: будучи постоянным клиентом какого-то брэнда, написать им и попросить приглашение. За спрос, как говорится, денег не берут.
    Показы проходят на разных площадках Парижа: в музеях, отелях, на улицах, в парках. Подиумов никто никуда не ставит. Наталье Казанцевой повезло работать на показах, которые проходили на теплоходе во время прогулки по Сене, в военном музее, на Эйфелевой башне. Но самое яркое впечатление произвело модное шоу в отеле «Ритц» - одном из самых дорогих отелей Парижа, в котором больше 30 лет жила Коко Шанель.
    Отель «Ритц», Париж
    — Обстановка настолько шикарна, что голова кругом идет. Мягкие ковры, дорогая мебель, все в позолоте, в том числе туалетные комнаты. До сих пор, кажется, помню аромат парфюмированного лосьона для рук, который стоял рядом с мылом. Наивысшее качество! Я не встречала у нас в магазинах ничего подобного. Кожа рук после него нежнейшая и еще долго пахнет духами. В самом отеле располагаются бутики с манекенами, одетыми в дизайнерскую одежду. Этикеток с ценниками там нет. Для тех, кто там останавливается, думаю, цена не важна.
    «У нас все гоняются за кистями из натурального ворса. Самые дорогие — из соболя, белки, колонка. В Европе этого нет. На Неделе моды в Париже только кисти с искусственным ворсом».
    Неделя моды в Париже — это не только десятка топовых кутюрье, которых все знают. В столице Франции весной и осенью собираются десятки дизайнеров со всего мира. Модные тенденции формируют и те, чьи имена пока не на слуху. Среди них есть и начинающие, и уже известные в своем сегменте. Томский стилист-визажист поработала с дизайнерами из 30 стран мира: США, Австралия, Арабские Эмираты, Италия, Индонезия, Франция. Самое большое впечатление на Наталью произвела коллекция известного итальянского дизайнера свадебных нарядов Алессандро Анжелоцци.
    Платья из коллекций Алессандро Анжелоцци
    — Его платья шикарны и изысканны. В Томске свадебная мода сейчас меняется, все стремятся к простоте. На подиуме я этого не увидела. В свадебных коллекциях итальянских дизайнеров — классические «платья принцессы» с пышной юбкой, лифы с каменьями, шикарными шлейфами и длинной фатой. При этом прически и макияж очень простые и неброские. Как должна выглядеть модель в его платье, диктует сам дизайнер. Иногда эту информацию передает его помощник.

    Как обстановка в гримерке? В целом дружно и спокойно. В «Ритце» нам выделили для работы шикарный большой зал. На другом показе нас вместе с дизайнерами и всеми их шикарными платьями затолкали в маленькую каморку. Стояли буквально спина к спине. Но это тоже опыт. Визажист должен уметь работать в любых условиях. И мы работали. В том числе с американскими моделями, которые с самолета на показ прямо с грязной головой, потому что мыть было некогда. Кстати, я заметила, что в некоторых районах Парижа свежая голова — это показатель достатка. Вода там очень дорогая. Некоторые таким образом экономят.
    Но есть в Париже и районы, где гуляют шикарные мадам слегка за 60 со стильной укладкой, модными аксессуарами и шлейфом дорогих духов. Яркий пример истинной француженки — Жанин Зен — директор Академии «Make Up Art Academy», в которой проходила обучение Наталья. Это шикарная статусная женщина, которая каждый день меняет Диор на Шанель, не ведет Instagram и принципиально не заглядывает в соцсети. Ей 72 года, но вы никогда об этом не догадаетесь по внешнему виду.

    Жанин Зен - в центре, в очках


    — Мы спросили, какой у нее секрет молодости? — говорит Наталья. — Она сказала: «Я никогда в жизни не пила никакие таблетки, не делала инъекции. Главное — позитивное мышление. Делай добро людям и люби себя. А еще нужно иметь какой-то творческий проект, который будет вдохновлять тебя. Он поможет держать баланс между семьей, работой и личностью».
    Что касается моды, она, конечно, отличается: как в основных принципах, так и в мелочах. На это Наталья Казанцева обратила внимание и на улицах Парижа, и в журналах.
    — Французы стремятся к легкости и динамике. Мы — к роскоши. Сравните русскую и французскую версии журнала «VOGUE». В парижском номере модели простые и естественные, но за ними читается какой-то шик, изысканность. На иллюстрациях в российском номере те же брэнды представлены в царских образах, в парче и мехах. Кстати, о мехах. За все время, которое я была в Париже, я ни разу не встретила натурального меха. Нигде. Мне кажется, они все присоединились к движению «Гринпис». И это касается не только одежды. У визажистов самыми качественными и эффективными в работе считаются кисти из натурального ворса. У нас все за ними гоняются. Самые дорогие — из соболя, белки, колонка. В Европе эту тему закрыли. На Неделе моды в Париже все пользуются исключительно кистями с искусственным ворсом.
    Модные тенденции осени прямо из Парижа:
    Много кожи. Экокожи
    В Париже на каждом шагу встречаются модницы и модники в платьях и рубашках, юбках и плащах из искусственной кожи. Это носят все: от подростков до пенсионеров.
    Искусственный мех
    Шубки, куртки и пальто всех форм и размеров из искусственного меха раскрашивают осенние улицы во все цвета радуги. В моду возвращаются куртки-авиаторы с меховым воротником. Если у вас в шкафу такая завалялась — непременно доставайте.
    Каблуки
    В повседневной жизни французы отказываются от «шпильки» и предпочитают модифицированные «казаки», «стаканчик» или квадратный каблук. Снова в моде обувь со шнурками. Писк сезона — черные кожаные ботинки на шнурочках а-ля XIX век.
    Беретки
    Да-да. Это не просто сувенир из Франции, а вполне себе модная деталь гардероба. Их и сейчас носят парижанки любого возраста. Беретки этой осенью встречаются не только на улицах, но и на показах модных кутюрье.
    Опытом и знаниями, которые Наталья Казанцева привезла из Парижа, стилисту-визажисту не терпится поделиться с томскими невестами, и не только. В скором времени на странице Центра моды и красоты «Подружка невесты» в Instagram можно будет своими глазами наблюдать за показами модных трендов в макияже, прическах и одежде. Следите за прямыми эфирами и мотайте на ус.


    В материале использованы фото и видео Натальи Казанцевой, со страницы Академии «Make Up Art Academy» vkontakte, а также порталов pxhere.com, pixabay.com, flickr.com.

    25 октября 2019 года.

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