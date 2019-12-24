С легким паром! Или самое время идти в баню

Стиль жизни

Тот, кто любит баню, живет дольше. Это доказали финские ученые, которые больше 20 лет проводили исследования на эту тему. Что нам дает баня и надо ли туда ходить?

Расслабление

Звук пощелкивающих дров в печи, приятное на ощупь натуральное дерево и тепло, которое доходит до самых косточек. Оказавшись в бане, даже самый напряженный человек расслабляется.

Стены парной сделаны из сибирского кедра, дерево выделяет полезные эфирные масла при нагреве. Это быстро снимает усталость и способствует улучшению самочувствия людей с заболеваниями легких. В каменке — пять видов камней вулканических пород. Опытные банщики предпочитают их всем другим, потому что такой камень хорошо аккумулирует тепло, не колется, излучает инфракрасные лучи. Воздух под его воздействием ионизируется.

Все это создает атмосферу тепла и отдыха, а главное, способствует восстановлению здоровья, красоты и сил.

Очищение и оздоровление

Не зря наши бабушки говорили, что после бани человек как «заново родился». Все ткани насыщаются кислородом, кожа становится эластичной, усиливается кровоток, активизируется работа сердца и легких, на новый уровень выходит обмен веществ. Железы внутренней секреции начинают работать с новыми силами, через открытые поры кожи выводится куча токсинов и шлаков. Пару часов в бане, обильное питье, травяные чаи — вот мягкий и приятный детокс для организма.

Благотворный эффект от бани усилится, если прихватить «правильный» веник. К примеру, березовый веник эффективно избавляет кожу от акне и делает ее упругой и бархатистой. Дубовый — обладает бактерицидным и противовоспалительным действиями, хорошо помогает при головных болях. Липовый веник повышает иммунитет и активно борется с вирусными инфекциями. Веники из хвойных пород деревьев обладают бактерицидным эффектом и хорошо обеззараживают воздух, а травяные — тонизируют и помогают победить бессонницу и суставные боли.

!!! Не спешите себя «избивать» веником. Помните, что его назначение — нагнетать воздух к нужным местам и делать легкий массаж тела !!!

Закаливание

Один из лучших способов укрепления иммунитета — закаливание. В бане созданы для него все условия. Проходит закаливание в три этапа: прогревание, охлаждение и отдых. Главное правило закаливания – умеренно чередовать эти три этапа и получать удовольствие от процесса.

Прогревание

Высокая температура и влажный воздух в русской бане на дровах создают идеальные условия для полноценного прогрева. Начинать прогрев следует постепенно. Дайте организму возможность привыкнуть и адаптироваться, поэтапно увеличивая время и температуру парения. Следите за своими ощущениями. Для закаливания важно пропариться «до костей», чтобы желание охладиться было ярко выраженным.

Охлаждение

Так же постепенно охлаждайтесь. Резкий контраст температур — шок для организма. Подходить к вопросу закаливания разумно — это важная часть процесса. Прислушивайтесь к себе: если вы не готовы обтираться снегом или окунуться в холодную купель, не делайте этого. Достаточно облиться из ведра-водопада или просто сполоснуться под прохладным душем.

Отдых

Это этап восстановления организма. И он не менее важен, чем предыдущие. По времени отдых должен длиться столько же, сколько процессы прогревания и охлаждения вместе взятые. Потому что на этом этапе важно полностью расслабиться. Прием жидкости поможет организму восстановиться. Алкоголь в бане категорически противопоказан.

!!! Закаливание — это нагрузка для организма. Для каждого она своя. Прежде чем обливаться ледяной водой, проконсультируйтесь с врачом !!!

