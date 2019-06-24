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24 июня,
2019
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Рейтинг лучших городов для летних гастрономических туров

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

«Хочешь узнать страну — попробуй ее на вкус», — говорят гурманы. Гастрономические туры — одно из самых модных сегодня туристических направлений. Вы еще не отправлялись в такие путешествия? Самое время! 

Рейтинг лучших городов для летних гастрономических туров

ТурСтат составил рейтинг лучших городов и стран для летних гастрономических туров и путешествий. Аналитическое агентство провело интернет-опрос на тему: «Куда лучше всего отправиться для изучения местной гастрономии?».


По результатам лучшими городами России для гастрономического путешествия стали Санкт-Петербург, Казань и Москва. Также среди предложенных городов были Суздаль и Сочи.


Лидером зарубежных направлений гастрономического туризма стала Грузия. За эту страну проголосовали 16 % опрошенных. По 10 % голосов взяли Армения и Белоруссия и по 6 % — Италия и Франция. 

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