Добрые новости
30 июня,
2019
Модная экспертиза
ПОРА РЕШИТЬСЯ НА ШОРТЫ
Как выбрать и как носить musthave этого лета
На них действительно надо решиться. И у нас в Сибири бывает погода, способная довести до теплового удара даже кондиционер. Когда единственный способ справиться с жарой - это разоблачение в самом буквальном смысле, они, брюки до колена и выше, приходят на помощь. Но носить их следует умеючи, предварительно взвесив все за и против.


Держи ноги в шортах, а голову - в холоде!
Говорить о шортах нужно, как о сильнодействующем лекарственном препарате. Сначала - противопоказания. Несмотря на демократичность современной моды и кажущуюся толерантность наших воззрений на окружающих, не всякие шорты будут поняты правильно. Амбассадоры сексуального стиля могут позволить себе практически все что угодно. На то они и селебрити. Но если вы не претендуете на миллион комментариев в Инстаграм и не метите в список самых сексапильных людей планеты, советую подойти к шортам разумно.
50-летняя Дженифер Энистон позирует для обложки журнала «Harper's Bazaar» топлесс и в кожаных шортах.
Фото: vk.com/jennifer_aniston
Главные фигуранты любого образа с шортами - ноги. Примем этот факт и наверх наденем спокойную базовую вещь, желательно относительно закрытую. Куда легче носить шорты, которые делают акцентом ноги, а не подтянутые ягодицы! Шорты, подчеркивающие одновременно и то, и другое плавно переходят в категорию нижнего белья и одежды для велосипедного спорта или плавания.
В категорию с трудом применимых в повседневности шорт смело можно отнести сверхкороткие бэтти-райдерс (batty riders), шорты для фитнеса (gym shorts) и их макси-версию - велосипедки (cycling shorts). Последние нам всячески пытаются преподнести в качестве работающего модного тренда, предлагая носить и в пир, и в мир. А их сочетания с вещами классического кроя следует понимать как "самый писк". Вероятно, это так и есть... на улицах, по которым посетители стекаются на показы недели моды. Но за МКАДом и далее это поветрие стремительно теряет привлекательность и популярность. Наблюдения за публикой нашего пусть провинциального, но прогрессивного города не выявили в миру любви к велосипедкам ни у кого, кроме собственно велосипедистов. Также у этого фасона есть серьезный минус: он годится только для обладательниц идеальных ног - подтянутых, "без единой жиринки" и желательно непропорционально длинных. В общем, рисковое это дело - ношение велосипедок в качестве предмета городского светского образа. Даже любящие хайп фэшнблогеры не торопятся вслед за Ким Кардашьян обкатывать на себе образы с велосипедками.
Фото: net-a-porter.com

Скандальные образы с шортами из тянущейся ткани от Ким Кардашьян.
Фото: @kimkardashian

Для многих серьезный довод против шорт - это несколько лишних килограммов к расчетному идеальному весу. Как и все идеальное, волшебная и часто недостижимая цифра на весах из небытия наводит на нас уныние и останавливает руку, потянувшуюся в магазине за шортами. Больше оптимизма и трезвости во взгляде на свое отражение! Возможно, стоит усомниться, когда пресловутый довесок к идеальному выражается двузначным числом. Но тонус тела и ровная гладкая кожа порой куда важнее обхвата ноги. Даже пухленькие ножки смотрятся в шортах очень аппетитно, когда подзагорят. И, напротив, обвисшие мышцы и дряблая кожа с вопиющими признаками целлюлита - абсолютные противопоказания для шорт даже на худых ногах. Хотя нет. Довод "а мне без разницы, кто что подумает!" кроет все карты. Но эта рубрика для тех, кто предпочитает нравиться окружающим даже издалека.
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Шорты, а точнее, демонстрируемые ноги - сами по себе акцент в образе. Уравновесить аутфит с шортами помогут спокойные простые топы: закрытые футболки, рубашки, блузы.
Сплошь и рядом шорты рекомендуют в качестве компонента бизес-аутфита. Очень спорный совет, хотя, разумеется, наверняка есть такие виды занятости, где шорты вполне подойдут. Вспомним о спасателях на пляже, у тех вообще рабочая одежда - купальник. В офисе же, на деловой встрече или в университете, одетую в шорты, вас неправильно поймут.
Смотри шире
И все-таки этим летом шорты - musthave. Причем есть секрет, позволяющий носить их едва ли не каждому. Чем свободнее нога в гаче шорт, тем она кажется стройнее. Поэтому шорты с широкими гачами предпочтительнее. Узкие гачи можно рекомендовать только нарочито худеньким, чтобы визуально компенсировать недостаток веса.
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Единственные шорты, которые были прищнаны в странах с жарким климатом частью делового гардероба - это бермуды. Их отличают строгий крой, плотная костюмная ткань и длина до колена.
Фото: net-a-porter.com
Сплошь и рядом шорты рекомендуют в качестве компонента бизнес-аутфита. Очень спорный совет, хотя, разумеется, наверняка есть такие виды занятости, где шорты вполне подойдут. Вспомним о спасателях на пляже: у тех вообще рабочая одежда - купальник. В офисе же, на деловой встрече или в университете, одетую в шорты, вас неправильно поймут. Исключение - сверхмодные сейчас бермуды (bermuda shorts). Чтобы не спутать их с более расслабленными вариантами шорт, представьте себе классические брюки с гачами до колена. Все неклассические шорты с длиной до колена и классические, но короткие шорты для серьезной работы не подходят.
Удачные и довольно сдержанные шорты, но для работы они уже не подходят.
Кстати, бермуды темных расцветок относятся к тем редким шортам, которые органично смотрятся в сочетании с колготками. К таким моделям можно отнести черные кожаные шорты и шорты-юбки. Оставшееся большинство шорт - исключительно летний вариант. Шорты-юбки, кстати, хоть и реже попадают в модные обзоры, действительно этого заслуживают. По сути, это та же миниюбка, только без известных рисков в положении сидя.
Юбка-шорты отлично впишутся в повседневный гардероб молодых мам. В них можно сидеть на корточках, нагибаться и даже бегать. Красота от юбки, удобство от брюк.
Бери выше
На излете, но пока еще в силе макротренд на высокую посадку поясных изделий. Именно этот тренд позволяет носить шорты даже тем, кто не может похвастаться журавлиными ногами. Высокая посадка в сочетании со свободным кроем зрительно укорачивает туловище и удлиняет ноги. Поэтому сейчас, как никогда, актуальные шорты позволят вам почувствовать себя красоткой с ногами "от ушей".
Разнообразные актуальные шорты объединяют две черты - достаточный объем и высокая или, на худой конец, средняя посадка (3-ий слева вариант)..
лСамое приятное и вдохновляющее в нынешней моде - возможность выбрать подходящий силуэт в великом многообразии стилей. Все сгодится, лишь бы простые указания моды по посадке и крою соблюдались. От классических бермуд и casual джинсовых шорт с махрами по низу до спортивных шорт на резинке (boxers) и шорт для бега с характерными вырезами сбоку (dolphin shorts), - в гардеробе все сгодится. И раздобыть модные шорты можно даже в самом бюджетном магазине.
Фото: net-a-porter.com
Мужской вариант
Примеры акутальных мужских шорт. Фото: asos.ru
Ну, и напоследок, пара слов о сильной половине человечества. Тренд на свободный крой шорт и разнообразие стилей распространяется и на нее. Бермуды, шорты-карго, чиносы из хлопковой ткани и шорты на резинке в любых, отвечающих вашему вкусу расцветках, хороши, лишь бы были достаточно широкими и не слишком короткими. Красная линия длины мужских шорт - это середина бедра. Короче - ни-ни!
Фото: lookbook.nu/kevinelezaj
Выбрать хорошие шорты нынче не проблема. Гораздо труднее улучить момент к месту их применить. Шорты - идеальный вариант для досуга: прогулок, встреч с друзьями, вечеринок. Можно даже утверждать, что шорты в гардеробе - индикатор качества вашего лета. Помните бородатый анекдот: "лето было, но я в тот день работал"? Если вы умудрились загореть "по шорты", он точно не про вас.
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