ПОРА РЕШИТЬСЯ НА ШОРТЫ

В категорию с трудом применимых в повседневности шорт смело можно отнести сверхкороткие бэтти-райдерс (batty riders), шорты для фитнеса (gym shorts) и их макси-версию - велосипедки (cycling shorts). Последние нам всячески пытаются преподнести в качестве работающего модного тренда, предлагая носить и в пир, и в мир. А их сочетания с вещами классического кроя следует понимать как "самый писк". Вероятно, это так и есть... на улицах, по которым посетители стекаются на показы недели моды. Но за МКАДом и далее это поветрие стремительно теряет привлекательность и популярность. Наблюдения за публикой нашего пусть провинциального, но прогрессивного города не выявили в миру любви к велосипедкам ни у кого, кроме собственно велосипедистов. Также у этого фасона есть серьезный минус: он годится только для обладательниц идеальных ног - подтянутых, "без единой жиринки" и желательно непропорционально длинных. В общем, рисковое это дело - ношение велосипедок в качестве предмета городского светского образа. Даже любящие хайп фэшнблогеры не торопятся вслед за Ким Кардашьян обкатывать на себе образы с велосипедками.

Фото: net-a-porter.com