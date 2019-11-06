Откровенный разговор с урологом: бесплодие, размер и проблемы с эрекцией

Стиль жизни

Есть темы, на которые не принято разговаривать. К таким относится и мужское здоровье. А, между тем, не меньше половины бесплодных пар не могут иметь детей по причине не женского, а мужского бесплодия. Кому ставят такой диагноз? Можно ли что-то исправить? Об этом и не только рассказал уролог-андролог, хирург, онколог « Клиники Пасман » Павел Гаврилов.

Что тревожит мужчин?

— Мужчинам сложнее признавать проблемы и тем более обращаться за помощью?

— Это так. В основном бить тревогу начинают женщины, и они приводят пациентов. И даже оказавшись на приеме уролога, мужчина порой остается немногословен и нелегко ему говорить о проблемах. И именно женщина сообщает обо всем, что ее тревожит, от чего испытывает дискомфорт мужчина. Нередко женщина говорит: «Доктор, у нас нет секса! Помогите, иначе развод».

— О каких проблемах обычно идет речь?

— Нарушения эрекции, синдром быстрого семяизвержения (быстрой эякуляции), величина полового органа, простатит с различными последствиями от изнуряющих ноющих болей до нарушения мочеиспускания, известного как гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) — зависимость от туалета, постоянная навязчивая идея сходить в туалет, которая позже становится и психологической проблемой. И, безусловно, бесплодие.

— Эти проблемы решаемые?

— Все эти проблемы — решаемые. А многие из них легко и довольно быстро решаемые.

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«Мужской фактор» при бесплодии

— Все больше говорят о «мужском факторе» при бесплодии и даже утверждают, что в 50% случаев ненаступление беременности связано не с женскими проблемами, как было принято считать, а с мужскими. Это так?

— Не менее 50%, и даже более. Причин мужского бесплодия много. Это и инфекционные заболевания: простатит, уретрит, заболевания яичек, и травмы яичек, и гормональные нарушения вследствие неправильного питания, ожирения, гиподинамии. И расширения вен яичка, и врожденные проблемы (аномалии развития половых органов: яичко не опустилось вовремя, расположение уретры неправильное).

Все это успешно лечится — или медикаментозно, или с помощью малоинвазивных операций.

Есть еще одна причина мужского бесплодия — генетические аномалии — когда происходит изменение генетического материала. Приходит мужчина: у него нет сперматозоидов. Мы его обследуем и обнаруживаем генетические изменения. Но даже в ситуации, когда пациент генетически не может стать отцом, можно использовать донорские сперматозоиды из банка спермы, и таким образом реализовать желание отцовства. Такими проблемами успешно занимаются в нашем отделении репродуктологии урологи-андрологи, врачи-репродуктологи, гинекологи, эмбриологи.

Подчеркну: все, что мы перечислили — решаемые проблемы. Но люди живут с ними годами, десятилетиями и страдают. Приходят пары, которые 10–12 лет пытались стать родителями, а проблема их — на виду.

Не удалось забеременеть, не удалось решить проблему медикаментозно? Есть и другие варианты. Не надо мучить пациентов по 10–15 лет. В медицине есть правило: если мы не можем вылечить человека за год, необходимо переходить к другим способам, например, ЭКО и другим вспомогательным репродуктивным технологиям, в т. ч. искусственной инсеминации, и все это мы успешно делаем.

То же ЭКО — выполнимо и не обязательно за большие деньги. Сегодня есть и государственные квоты. Врач-уролог дает заключение, и, несмотря на то, что это «мужская проблема», женщина получает квоту, и решает ее за счет государства. И результаты, особенно у молодых пар (до 35 лет), очень хорошие.



Три причины проблем с эрекцией

— Почему возникают и как решаются проблемы эрекции?

— Есть три причины: сосудистые (проблемы с артериями, с венами), психогенные (проблемы в семье, на работе, стрессы, неуверенность) и инфекционные (хронический простатит, аденома простаты и прочие).

Проблемы с артериями лечатся медикаментозно, если терапия не помогает, выполняется операция. Проблемы с венами решаются оперативно. При психогенных факторах беседуем, направляем к сексологу, психотерапевту и вместе лечим пациента. Бывает, приходят мужчины, которые после просмотров эротических фильмов, где половой акт длится 30 минут, считают, что у них проблема — раз у них всего 5 минут. Объясняем, что это нормально, мужчина уходит, успокаивается и у него все налаживается. В любом случае всегда можно помочь.

— Что можно сделать, если мужчину не устраивает величина полового органа?

— Мы можем увеличить как его длину — до 5 см, так и диаметр — в 1,5–2 раза. Так, чтобы было эстетично и естественно. Это несложные, отработанные операции с минимум противопоказаний, с минимальными осложнениями. Не надо этого стесняться, эти вопросы решаются деликатно и конфиденциально. С каждым годом таких операций все больше.

— Одна из немногих мужских проблем, о которой сейчас говорят — синдром быстрого семяизвержения (быстрой эякуляции)...

— Актуальность ее растет с каждым годом, причин много: и инфекционные заболевания, и психологические аспекты, и врожденные особенности. Пациенты с этим живут, мучаются, не обращаясь к врачу. Хотя есть препараты, которые позволяют порой за один курс в течение одного месяца решить проблему. Восстанавливается эректильная функция, пациент становится более уверенным, решаются социальные и семейные проблемы — жизнь налаживается, дети рождаются.



От «хроники» до онкологии