Общение с котиками и собаками могут назначать вместо антидепрессантов

У вас повышается настроение, когда вы поглаживаете своего любимого Мурзика или почесываете за ушком Рекса? И это теперь научно доказано.

Необычным исследованием занялись ученые университета из штата Вашингтон во главе с Патрисией Пендри. Они решили измерить терапевтический эффект от общения с домашними питомцами. Для участия в эксперименте в студенческий кампус привезли десятки кошек и собак из приюта. Ни одно животное за время научного эксперимента не пострадало. Напротив, приятные ощущения и эмоции получили все.





В эксперименте приняли участие почти 250 студентов с разных факультетов. Их разделили на четыре группы. Участникам одной группы разрешили целых 10 минут тискать животных и брать их на руки, вторая группа просто смотрела на это. Участники третьей группы разглядывали картинки с усатыми-полосатыми, а четвертой — животных не касались и не видели вообще.