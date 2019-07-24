Общение с котиками и собаками могут назначать вместо антидепрессантов
У вас повышается настроение, когда вы поглаживаете своего любимого Мурзика или почесываете за ушком Рекса? И это теперь научно доказано.
Необычным исследованием занялись ученые университета из штата Вашингтон во главе с Патрисией Пендри. Они решили измерить терапевтический эффект от общения с домашними питомцами. Для участия в эксперименте в студенческий кампус привезли десятки кошек и собак из приюта. Ни одно животное за время научного эксперимента не пострадало. Напротив, приятные ощущения и эмоции получили все.
В эксперименте приняли участие почти 250 студентов с разных факультетов. Их разделили на четыре группы. Участникам одной группы разрешили целых 10 минут тискать животных и брать их на руки, вторая группа просто смотрела на это. Участники третьей группы разглядывали картинки с усатыми-полосатыми, а четвертой — животных не касались и не видели вообще.
Показатель исследования — уровень кортизола, гормона стресса. Он заметно снизился у тех студентов, которые держали котиков в руках, и немного у тех, кто наблюдал за этой картиной. Результаты двух других групп доказали, что просто рассматривание картинок с животными на стресс никак не влияет.
Американские ученые считают, что кото- и песотерапию стоит применять не только студентам во время сессии, но и всем остальным. У этого «антидепрессанта» точно будет меньше противопоказаний, чем у таблеток из аптеки.
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