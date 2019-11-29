Новогоднее настроение, приди!

Подарок на Новый год в первую очередь должен дарить положительные эмоции и ощущение праздника. Поэтому вполне нормально, если вы преподнесете его не 31 декабря, а, например, на неделю-две пораньше. Это лишь продлит праздник. Предлагаем небольшую подборку новогодних подарков в стиле европейского Рождества. Все фотографии сделаны в Томске. Дух Рождества в нашем городе прячется в «Интерьерном салоне».
Посуда
Обычный завтрак пройдет намного веселей, если на стол поставить посуду в рождественской тематике. В кружке с Дедом Морозом компот покажется ребенку слаще, и вряд ли он откажется есть кашу, если перед ним стоит задача расчистить путь Деду Морозу с подарками или спасти оленя.
А если есть желание, можно собрать целый рождественский сервиз, который будет непременным спутником всей семьи в новогодние праздники. И он, кстати, вполне может стать семейной традицией и, как фамильная драгоценность, будет передаваться из поколения в поколение.
Елочные игрушки
Если вы думаете, что елочная игрушка не может быть полноценным подарком к Новому году, вы передумаете, когда увидите украшения ручной работы от бельгийской компании «Goodwill M&G». Создает их «царь рождественской эпохи современности» — Кристофер Радко. В своих новогодних коллекциях знаменитый декоратор воплощает воспоминания детства.
Изготавливают эти игрушки из закаленного стекла, иногда с добавлением серебра — для создания эффекта внутреннего свечения. Елочные украшения выполнены в технике 1800 года вручную. На изготовление каждой игрушки уходит семь дней.
Аксессуары
Как известно, праздник создается из мелочей. Замените обычную вешалку на причудливого лося, а вместо журнального столика поставьте белый столик в стиле «Прованс». Повесьте на дверь венок, расставьте по комнате рождественские статуэтки и праздничные подсвечники.
Сервируйте стол праздничными аксессуарами. Добавьте к этому аромат Рождества — есть и такой в коллекции французских интерьерных ароматизаторов «Le petite». Если вы решите создать сказку, домашние вас в этом поддержат.
Текстиль
Текстиль — это финальный штрих, который делает интерьер законченным, а дом уютным. Если говорить о времени Нового года и Рождества, то мягкие подушки и теплые пледы с тематическим рисунком дарят не только атмосферу, но и тепло.
Веселые салфетки и полотенца, праздничные скатерти от европейских брендов превратят обычный семейный или дружеский ужин в праздник.
Светильники
Если вы были в Европе во время Рождества, наверняка помните, как много внимания там уделяется освещению. Сверкающие гирлянды, свечи, светильники-звезды всех цветов и размеров. Для окон домов или кафе есть отдельный вид украшений — светильники-горки и канделябры в форме полуарки, в Германии их называют «швиббоген». Они часто повторяют сказочные или библейские сюжеты. В темноте вместе с подсветкой они создают волшебную атмосферу в помещении.
Подарки для новогоднего настроения и создания рождественского уюта в доме можно найти в «Интерьерном салоне». Адрес: ул. Никитина, 37а.
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