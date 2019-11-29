Новогоднее настроение, приди!

Если вы были в Европе во время Рождества, наверняка помните, как много внимания там уделяется освещению. Сверкающие гирлянды, свечи, светильники-звезды всех цветов и размеров. Для окон домов или кафе есть отдельный вид украшений — светильники-горки и канделябры в форме полуарки, в Германии их называют «швиббоген». Они часто повторяют сказочные или библейские сюжеты. В темноте вместе с подсветкой они создают волшебную атмосферу в помещении.