Нескучный завтрак из молочных продуктов

На стиле

В сентябре для школьников самое важное — войти после лета в рабочий ритм: вновь приучиться вставать рано, собираться оперативно и — питательно заправляться. При этом у каш и омлетов есть перспективные альтернативы из кисломолочных продуктов. Например, моцарелла фри, насыпное творожное пирожное, сырное канапе с брускеттой и крутоном. Пошаговый мастер-класс, как это готовится, можно посмотреть здесь. А краткую инструкцию приводим ниже.

Для приготовления блюд нам потребуются:

сыр моцарелла (большими и мелкими шариками), сыр сулугуни, рикотта, творог 5 %, сметана 25 %, сливочное масло.



А также — помидоры, базилик, тимьян, немного пармезана, оливковое масло extra virgin, востерчерширский соус (если есть под рукой), растительное масло, чеснок, укроп, мука, яйца, хлеб, соль.

Моцарелла фри

Для моцареллы фри берем большие шарики сыра. Промакиваем салфеткой, чтобы не было лишней влаги — ни на самом сыре, ни на рабочей поверхности. Делаем в шарике «крышечку» и вырезаем сердцевину, чтобы освободить место для начинки из помидоров и базилика. Чтобы шарик сыра был устойчивым, можно срезать снизу тонкий слой — основание станет более плоским.



Для начинки моцареллы фри потребуется мякоть помидоров без семечек (иначе из-за влаги шарик не будет держать форму). Разрезаем помидор на четвертинки, вырезаем семена. Срезаем с помидорной дольки кожу. Помидорную мякоть шинкуем на кубики.

Базилик, нарезанный тонкой соломкой, смешиваем с помидорами. Фаршируем шарик и плотно закрываем его сырной крышечкой. Вновь промакиваем бумажным полотенцем. Если этого не сделать, то в морозилке, куда на 30-60 минут отправится заготовка, на ней образуется тонкая корочка льда. А из-за льда во время жарки с моцареллы фри может отвалиться панировка. Задача — слегка подморозить шарик, чтобы держалась форма во время панировки.

Для панировки понадобятся две емкости — одна с яйцом, разбавленным водой (иначе будет слишком густо). Другая — с панировочными сухарями. Одной рукой обмакиваем шарик в яйцо, другой — сухой — катаем его в сухарях. Панировка должна быть двойной, как у шницеля. После этого еще раз промакиваем шарик салфеткой и еще раз отправляем в морозилку.



Для обжарки большое количество растительного масла надо разогреть до 180°С. Жарим до золотистой корочки. Как только заметите, что сыр выплавляется, это значит, что моцарелла фри готова.

Насыпное творожное пирожное

Форму для выпечки надо засыпать крошкой. Для этого на крупной терке натираем замороженное сливочное масло. К получившимся стружкам добавляем просеянную муку, сахар, немножко соли и половину чайной ложки соды в качестве разрыхлителя. Все это перетираем в массу из немного влажных крошек. Пропорции таковы: на пачку сливочного масла — примерно 2 стакана муки и стакан сахара.

Для творожной основы разминаем 600 г творога, добавляем 6 яиц и полстакана сахара. Перемешиваем до однородной консистенции. По желанию можно добавить ванилин.

Силиконовые формочки заполняем крошкой примерно на 2/3, потом выкладываем творожную начинку, сверху посыпаем крошкой. Отправляем творожные заготовки в духовку, разогретую до 200°С на режиме конвекция, минут на 15-20. Убедившись, что пирожные готовы, подаем их на стол!

Вариации на тему сырных канапе

Берем батон. Тонкими слоями срезаем корочки. Нарезаем из мякиша кубики со стороной примерно 2 см.



Для брукскетт берем оливковое масло, в него мелко крошим зубчик чеснока, добавляем листики тимьяна. При желании можно добавить немного мелко порубленного базилика и ворчестерширского соуса. Для крутонов — берем сливочное масло, также рубим мелко чеснок, тимьян, и растолченный кориандр. Немного солим. Соль в масле не не растворяется — она растворяется в ворчестерширском соусе и чесночном соке.