«Модный Upgrade»: поход в велнес-клуб

На стиле

После того как героиня первого бьюти-проекта ТВ2 обсудила с докторами свое здоровье — физическое и психологическое, ее взяли под свой контроль специалисты из велнес-студии «Сакура». В течение рабочей недели с Мариной Юминой занимались тренеры по индивидуальной программе.

Исходные данные Марины были таковы: Рост — 168 см. Вес — 97,6 кг. Обхват живота по максимально выступающим точкам — 126 см.

Чтобы добиться видимого эффекта, Марине предложили потратить тренировочное время в рамках проекта на проработку какой-либо одной проблемной зоны. Марина выбрала зону живота. За пять дней Марина прошла комплекс процедур и упражнений — кардионагрузка, массаж, миостимуляция.

Многие считают, что велнес-клубы — это ленивый фитнес, — говорит тренер Юлия Малкова. — Но достаточно хоть раз позаниматься на тренажере «ваку-степ», чтобы понять, что это не так. Здесь кардионагрузка, задействованы все группы мышц.

На Марину надевают «ваку-юбку», запускают внутрь кабинки с педалями. Юбку натягивают поверх корпуса тренажера. После того как выбрана нужная программа (учитывающая возраст, вес и физподготовку Марины), воздух из «ваку-степа» частично откачивается и давить на педали тренажера становится на порядок сложнее.

«Ощущение, как будто в горку поднимаетесь, — комментирует Юлия Малкова. — Похоже на велосипед, но намного эффективнее. 15-20 минут «ходьбы» в «ваку-степе» приравнивается к 2 км бега. После занятий в «ваку-степе» мышечная масса нарастает. И некоторые девочки расстраиваются, что вес не уходит. И мы объясняем — главное, чтобы объемы уходили!»

После «ваку-степа» хорошо размявшуюся Марину отправляют на роликовый массажер — так называемые «бамбуковые палочки». Крутящийся ребристый барабан активно массирует прислоненную к нему поверхность — бедер, боков, спины. Почти сразу же возникает ощущение покалывания и зуда — верный признак того, что борьба с целлюлитом идет, как надо.

«Первый раз было больно, — говорит Марина Юмина. — Во второй раз было еще больнее. Думала, я плакать буду. Но тренеры плакать не дали — окружили, разговорили, и упражнение закончилось. И сейчас это мой любимый тренажер!».

Затем Марину укладывают на «прессотерапию» — так называется массаж сжатым воздухом. Ноги, руки и живот «упаковывают» в специальный костюм, части которого поочередно надуваются и сдуваются.

«Многие не понимают, как это работает на похудение, потому что процедура приятная и некоторые на ней просто спят, — говорит руководитель велнес-центра Галина Чубенко. — Между тем, аппаратный лимфодренаж снимает отечность, помогает выводить из организма лишнюю жидкость. А ведь лишний вес — это в первую очередь лишняя жидкость».

После прессотерапии очень хороша ИК-сауна. Специальный костюм с инфракрасными излучателями нагревается до температуры 75 градусов. 30-40-минутный сеанс помогает быстро и комфортно вывести из организма шлаки вместе с потом.

Другую процедуру — миостимуляцию — рекомендуют проходить не только для похудения, но и в оздоровительных целях. Через прикрепленные к проблемным участкам тела пластинки проходят импульсные токи. Слабые разряды заставляют мышцы сокращаться — как говорят, похоже на контрастный душ.

«Мышцы приходят в тонус, кожа подтягивается, — говорит Юлия Малкова. — На другой день — если на живот электроды ставили — обычно болит пресс, как будто его качали. Особенно у тех, кто никогда этого не делал. 30 минут миостимуляции приравниваются к 2 часам кардионагрузок».

Кроме того, Марина Юмина пожелала воспользоваться солярием — чтобы немного загореть к лету. Специалисты же «Сакуры» очень рекомендуют перед наступлением летнего сезона посетить коллагенарий. Он работает по принципу солярия, но оснащен не только синими, но и красными лампами с определенной частотой свечения.

«Свет этих ламп способствуют выработке коллагена и эластина в коже, — говорит Галина Чубенко. — Коллагенарий убирает морщинки, пигментные пятна. После одного-двух сеансов все отмечают увлажнение кожи. А еще говорят, что приятно лежать, как на море».

Контрольный замер после пятидневной тренировочной программы показал отличные результаты. Марина Юмина потеряла в талии 5 см и сбросила 4 кг 400 гр (обхват талии 121 см, вес 94,2 кг). При том, что Марина начала питаться разнообразнее, чем просто «вода+клетчатка», и даже позволила себе по совету доктора Пасюкова картошку!

«Ощущения прекрасные, особенно сегодня, когда встала на весы! — комментирует Марина Юмина итоги третьего этапа проекта. — Ходить стало легче, чувствуешь себя бодрее. Мне здесь очень понравилось. И я буду и дальше сюда ходить — здесь огромное разнообразие процедур, которые на мне опробовали, просто сегодня не все вам показали. И самое главное — очень уютная атмосфера и внимательный, предупредительный персонал. За эту неделю тренеры стали мне практически друзьями».