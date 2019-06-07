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07 июня,
2019
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«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

ТВ2
ТВ2
1 час назад
«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

Путь к новой себе не бывает быстрым и легким. Это на своем опыте поняла героиня бьюти-проекта ТВ2 «Модный апгрейд». Марина Юмина побывала у психолога, гинеколога-эндокринолога, косметолога и wellness-тренера. Впереди у нее — заключительный этап, поход в Центр моды и красоты «Подружка невесты». Здесь Марину Юмину ждут сразу несколько специалистов в сфере красоты.

«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

Первый этап — прическа. Ей займется Оксана Сорокина — топ-стилист, парикмахер центра моды и красоты «Подружка невесты». У Оксаны и Марины Юминой уже была предварительная встреча, на которой волосы нашей героини «подготовили» к дальнейшей работе.


Оксана Сорокина: При нашей первой встрече с Мариной выяснилось, что у нее поврежденная структура волос. Поэтому прежде, чем переходить к окрашиванию, нам нужно было ее восстановить. В этом нам помогла японская марка «Demi». У нее есть многоуровневая программа восстановления, которая работает над глубокой реконструкцией волос: поэтапное нанесение сывороток и в финале, уже при мытье головы, идет закрепляющий результат. По отзывам наших гостей, это еще и очень приятная процедура. Эффект от нее сохраняется целый месяц.

«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

Оксана Сорокина: Идеальный тип лица, к которому подходят большинство стрижек — это овал. Нашей героине Марине повезло, у нее овальный тип лица. Но есть немного сложностей с текстурой волос. Когда волос тонкий, нам надо добавить объема в нужных местах и скорректировать его там, где объем не требуется. Кто-то хочет таким образом вытянуть форму лица, кто-то — убрать щечки. Мы легко можем корректировать зоны с помощью окрашивания: где надо — добавить больше цвета, где надо — притемнить. Причем, сделать это деликатно и мягко, чтобы не смотрелось очагово, а соответствовало общему образу.


Мы сделаем стрижку и сложное окрашивание в технике «контуринг»: выполним небольшие светлые блики, немного притемним корни с выводом в более светлый тон на концах. Такое окрашивание очень освежает образ.

«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

Первые же движения ножниц повергли Марину в шок. Девушка хотела непременно сохранить длину волос. Но так как кончики были в плохом состоянии, мастер их убрала. Впрочем, через несколько минут героиня расслабилась. Тем более, что результат оправдал ожидания. 


Следующий шаг – макияж. На этом этапе героиня проекта «Модный апгрейд» познакомилась с визажистом-стилистом Натальей Казанцевой.


Наталья Казанцева: Для меня, как визажиста, важно не переборщить с макияжем для молодой девушки: сделать его легким и прозрачным, чтобы он соответствовал ее природной цветовой гармонии. У Марины красивые голубые прозрачные глаза, моя задача — подчеркнуть их красоту. А также, учитывая последние тренды, мне бы хотелось придать коже здоровое сияние, усилить эффект молодой красивой кожи. Чувственные губы мы подчеркнем блеском.

«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

Оттенок волос, который сегодня создали для Марины, стал для меня отправной точкой при выборе теней. Я возьму немножко рыженьких, песочных, пастельных тонов, которые помогут подчеркнуть глубокие голубые глаза. Да, именно так: чтобы подчеркнуть цвет глаз, нужно взять контрастный оттенок.

«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

Образ Марины почти готов, осталось добавить последние штрихи. Этим займется старший стилист центра моды и красоты «Подружка невесты» Мария Сеченова.


Мария Сеченова: Я пообщалась с Мариной. Могу предложить ей такие образы: для повседневного лука — рубашку оверсайз ассиментичного кроя в вертикальную полоску. Продолжим цветовую гамму брюками итальянской марки «VUALL» в синем цвете. Это позволит сделать нашу героиню более хрупкой и легкой. Завершим образ серебристыми кроссовками — для комфорта и мобильности нашей героини. А блеск добавит ей элегантности.

«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

Для вечернего образа мы выбрали черное платье с принтом на груди. Элегантная длина была подобрана с учетом роста и пропорций нашей героини. К платью мы подобрали бежевые туфли на устойчивом каблуке. Они визуально удлинят ноги и добавят Марине изящности. 


Образ готов. Марина на подиуме с улыбкой и игривым взглядом позирует фотографу. 

«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

Мне безумно нравится! — говорит Марина Юмина. — Да, с короткой стрижкой сначала было непривычно, я такую длину никогда не носила. Но в целом, мне все нравится: цвет волос, прическа, макияж — шикарно. Одним словом, малышка на миллион! Как и любая девочка, когда все при ней, чувствую, что готова покорять.

«Модный апгрейд» Марины Юминой занял целый месяц. Все это время девушка исправно ходила на консультации и процедуры, которые готовили для нее наши эксперты. Результат: - 4,5 кг, минус 5 см в области живота, новый образ, уверенность в себе и в том, что дальше все будет хорошо.

«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты
«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

Марина Юмина: Я попала на проект по настоятельной просьбе своего руководителя. Она, можно сказать, заставила меня подать заявку. Я толком не понимала: на что подписываюсь. Но сейчас я ей за это очень благодарна.


За этот месяц я много нового узнала о себе и о том, что я игнорировала, порой, правильные и необходимые вещи. Например, никогда не пользовалась кремами, редко посещала процедуры по уходу за кожей, волос и телом. Я об этом даже не задумывалась. Но сейчас, когда я прошла через это, почувствовала разницу и понимаю, что без этого теперь просто не смогу!


За время проекта я познакомилась со столькими прекрасными людьми. Очень хочу и дальше с ними общаться и дружить. И с вами тоже, у вас замечательная команда. Все такие веселые, добродушные, было очень комфортно работать. Зовите меня еще, я приду!

«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты
«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

Редакция Агентства новостей ТВ2, а также команда экспертов говорят Марине Юминой «спасибо» за участие в проекте и за смелость. Не каждый сможет открыть себя и обнажить свою личную жизнь перед таким количеством людей. Желаем ей удачи и успехов в достижении своих целей.

Финальную фотосессию Марины Юминой после проекта можно увидеть здесь

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