«Модный Upgrade»: поход в центр моды и красоты

На стиле

Путь к новой себе не бывает быстрым и легким. Это на своем опыте поняла героиня бьюти-проекта ТВ2 «Модный апгрейд». Марина Юмина побывала у психолога, гинеколога-эндокринолога, косметолога и wellness-тренера. Впереди у нее — заключительный этап, поход в Центр моды и красоты «Подружка невесты». Здесь Марину Юмину ждут сразу несколько специалистов в сфере красоты.

Первый этап — прическа. Ей займется Оксана Сорокина — топ-стилист, парикмахер центра моды и красоты «Подружка невесты». У Оксаны и Марины Юминой уже была предварительная встреча, на которой волосы нашей героини «подготовили» к дальнейшей работе.

Оксана Сорокина: При нашей первой встрече с Мариной выяснилось, что у нее поврежденная структура волос. Поэтому прежде, чем переходить к окрашиванию, нам нужно было ее восстановить. В этом нам помогла японская марка «Demi». У нее есть многоуровневая программа восстановления, которая работает над глубокой реконструкцией волос: поэтапное нанесение сывороток и в финале, уже при мытье головы, идет закрепляющий результат. По отзывам наших гостей, это еще и очень приятная процедура. Эффект от нее сохраняется целый месяц.

Оксана Сорокина: Идеальный тип лица, к которому подходят большинство стрижек — это овал. Нашей героине Марине повезло, у нее овальный тип лица. Но есть немного сложностей с текстурой волос. Когда волос тонкий, нам надо добавить объема в нужных местах и скорректировать его там, где объем не требуется. Кто-то хочет таким образом вытянуть форму лица, кто-то — убрать щечки. Мы легко можем корректировать зоны с помощью окрашивания: где надо — добавить больше цвета, где надо — притемнить. Причем, сделать это деликатно и мягко, чтобы не смотрелось очагово, а соответствовало общему образу.

Мы сделаем стрижку и сложное окрашивание в технике «контуринг»: выполним небольшие светлые блики, немного притемним корни с выводом в более светлый тон на концах. Такое окрашивание очень освежает образ.

Первые же движения ножниц повергли Марину в шок. Девушка хотела непременно сохранить длину волос. Но так как кончики были в плохом состоянии, мастер их убрала. Впрочем, через несколько минут героиня расслабилась. Тем более, что результат оправдал ожидания.

Следующий шаг – макияж. На этом этапе героиня проекта «Модный апгрейд» познакомилась с визажистом-стилистом Натальей Казанцевой.

Наталья Казанцева: Для меня, как визажиста, важно не переборщить с макияжем для молодой девушки: сделать его легким и прозрачным, чтобы он соответствовал ее природной цветовой гармонии. У Марины красивые голубые прозрачные глаза, моя задача — подчеркнуть их красоту. А также, учитывая последние тренды, мне бы хотелось придать коже здоровое сияние, усилить эффект молодой красивой кожи. Чувственные губы мы подчеркнем блеском.

Оттенок волос, который сегодня создали для Марины, стал для меня отправной точкой при выборе теней. Я возьму немножко рыженьких, песочных, пастельных тонов, которые помогут подчеркнуть глубокие голубые глаза. Да, именно так: чтобы подчеркнуть цвет глаз, нужно взять контрастный оттенок.

Образ Марины почти готов, осталось добавить последние штрихи. Этим займется старший стилист центра моды и красоты «Подружка невесты» Мария Сеченова.

Мария Сеченова: Я пообщалась с Мариной. Могу предложить ей такие образы: для повседневного лука — рубашку оверсайз ассиментичного кроя в вертикальную полоску. Продолжим цветовую гамму брюками итальянской марки «VUALL» в синем цвете. Это позволит сделать нашу героиню более хрупкой и легкой. Завершим образ серебристыми кроссовками — для комфорта и мобильности нашей героини. А блеск добавит ей элегантности.

Для вечернего образа мы выбрали черное платье с принтом на груди. Элегантная длина была подобрана с учетом роста и пропорций нашей героини. К платью мы подобрали бежевые туфли на устойчивом каблуке. Они визуально удлинят ноги и добавят Марине изящности.

Образ готов. Марина на подиуме с улыбкой и игривым взглядом позирует фотографу.

Мне безумно нравится! — говорит Марина Юмина. — Да, с короткой стрижкой сначала было непривычно, я такую длину никогда не носила. Но в целом, мне все нравится: цвет волос, прическа, макияж — шикарно. Одним словом, малышка на миллион! Как и любая девочка, когда все при ней, чувствую, что готова покорять.

«Модный апгрейд» Марины Юминой занял целый месяц. Все это время девушка исправно ходила на консультации и процедуры, которые готовили для нее наши эксперты. Результат: - 4,5 кг, минус 5 см в области живота, новый образ, уверенность в себе и в том, что дальше все будет хорошо.

Марина Юмина: Я попала на проект по настоятельной просьбе своего руководителя. Она, можно сказать, заставила меня подать заявку. Я толком не понимала: на что подписываюсь. Но сейчас я ей за это очень благодарна.

За этот месяц я много нового узнала о себе и о том, что я игнорировала, порой, правильные и необходимые вещи. Например, никогда не пользовалась кремами, редко посещала процедуры по уходу за кожей, волос и телом. Я об этом даже не задумывалась. Но сейчас, когда я прошла через это, почувствовала разницу и понимаю, что без этого теперь просто не смогу!

За время проекта я познакомилась со столькими прекрасными людьми. Очень хочу и дальше с ними общаться и дружить. И с вами тоже, у вас замечательная команда. Все такие веселые, добродушные, было очень комфортно работать. Зовите меня еще, я приду!

Редакция Агентства новостей ТВ2, а также команда экспертов говорят Марине Юминой «спасибо» за участие в проекте и за смелость. Не каждый сможет открыть себя и обнажить свою личную жизнь перед таким количеством людей. Желаем ей удачи и успехов в достижении своих целей.