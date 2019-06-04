«Модный Upgrade»: поход к стилисту

На стиле

Что главное для девушки? Правильно — чтобы «костюмчик сидел»! Без этого есть риск, что достоинства останутся незамеченными, в отличие от недостатков. Участница бьюти-проекта ТВ2 Марина Юмина в повседневной одежде предпочитает спортивный стиль — футболки, толстовки, джинсы. Преимущественно — темных и холодных тонов. Марина работает в нескольких местах, много двигается в течение дня и потому одежду выбирает комфортную и немаркую. Персональный стилист Маргарита Некратова предложила сформировать Марине другой гардероб в стиле «casual». На поиски нового стиля она повела героиню «Модного апгрейда» в магазин одежды «Пышечка».

Для справки: «Пышечка» — один из первых в Томске магазинов одежды для дам с размерами «plus size». По словам директора магазина Любови Холодиловой, свой бизнес «Пышечка» построила на том, чтобы люди с нестандартной фигурой могли не просто одеваться красиво, но и получали помощь в этом преображении. Сейчас «Пышечка» работает преимущественно с российскими производителями. Делает ставку на коллекции одежды из натуральных материалов. В ассортименте: летняя и демисезонная одежда — платья, брюки, кардиганы и т.д., а также аксессуары, белье и все, что может сделать образ завершенным.

Марина Юмина: Платья, в том числе и вечерние, в моем гардеробе есть. Хотя в данный момент я чаще ношу спортивную одежду, чтобы было удобнее работать с детьми. Кофты люблю удлиненные. Брюки («штаны», как мне сказали, говорить немодно) — обтягивающие и зауженные книзу. Ни клеши, ни бриджи не ношу — я в них, как будто «на дачу собралась».

Маргарита Некратова: Наша задача — по желанию Марины визуально уменьшить объем фигуры. При этом у нас есть определенная диспропорция — снизу больше, сверху чуть меньше. Нам нужно это гармонизировать c помощью силуэта одежды с зауженным низом и более объемным верхом. Но таким объемным, чтобы он саму Марину объемной не делал. Соответственно, мы либо пытаемся создать сверху свободный силуэт с прямыми линиями, либо — используя плечевые изделия второго слоя, под которое надеваем свободный топ — это называется «техника камуфляжа».

К тому же расстегнутые жакеты и плотные кардиганы создают спереди силуэта вертикали. Это визуально «вытягивает» фигуру, делает ее тоньше. При этом желательно, чтобы в плечах и спине вещь сидела более плотно. Тогда мы получим желаемые «минус 5-7 кг», когда одежда внешне «стройнит».

Подобрать Марине новый гардероб оказалось непросто. «Не мое!» — характеризовала она модели, которые не вписывались в привычный для нее модельный ряд. «Не ваше!» — откладывала в сторону Маргарита симпатичные глазу Марины наряды.

Маргарита Некратова: Мы столкнулись с позицией, и это — нормально. Я пытаюсь донести, что можно одеваться по-другому, и это будет хорошо. Так, Марина привыкла к удлиненным футболкам и толстовкам до середины бедра. Но при этом возникает горизонталь в неудачном месте и визуально «рубит» фигуру, укорачивая ноги. Я бы рекомендовала или показывать бедра в одежде прилегающего силуэта из довольно плотной ткани, или скрывать их полноту при помощи, например, кардигана длиной чуть выше колен. Верхняя одежда (а кардиган летом становится ею) – вообще, чем длиннее, тем благороднее смотрится.

Разногласия со стилистом возникли у Марины и по поводу длины юбок. Марина привыкла носить мини. Маргарита настоятельно рекомендовала присмотреться к актуальным сейчас миди.

Маргарита Некратова: Марина говорит, что ей в мини комфортно. Но, во-первых, мини сейчас не на пике популярности. А, во-вторых, мини могут позволить себе девушки размера 42-44. Потому что тут нужна вогнутая внутренняя поверхность бедра — что называется, «рельефные ноги». Тогда мини заходит. А когда ножки полненькие, с округлыми очертаниями — мини не украшает. И коленки лучше прикрывать. Длина миди — как раз то, что нужно.

Цветовая гамма повседневного гардероба Марины состоит сплошь из базовых цветов. И это тоже стало предметом обсуждения со стилистом.

Марина Юмина: Мне нравятся нейтральные и холодные цвета — белый, серый, серебристый, темно-синий, черный. Мне в них комфортно, и смотрятся они беспроигрышно.

Стилист согласилась, что холодные цвета Марине подходят, ведь у нее светло-серые с голубым оттенком глаза. Но еще у девушки свежее лицо, персиковый оттенок кожи и теплого цвета волосы. И поэтому теплый типаж в ней преобладает. Для нее, если и подбирать холодную гамму, то с теплыми подтонами.

Маргарита Некратова: У Марины покатые женственные плечи, которые хочется подчеркнуть. Ее фигура, хоть немного и габаритная, но в ней хватает изящества. Однако я вижу, что Марина свое отражение в зеркале в принципе не принимает. У нее есть установки по поводу того, в чем ей нужно ходить, и ей сложно перешагивать через это. Я надеюсь, что новые знания упали на дно сознания, как посеянное семечко — и все равно через какое-то время оно прорастет. Это так работает. Через год-два что-то начнет меняться, информация с разных сторон поступает, люди советуют, и человек начинает допускать — что в этом ему тоже хорошо!

В итоге стилист совместно с Мариной подобрали три образа для фотосесии. Первый — спортивный кэжуал: белая толстовка с голубыми джинсами — практично и свежо. Второй — более строгий бизнес-кэжуал: серый костюм с льняным плетением и розовым рисунком. К нему подобрали бордовый топ. Костюм сдержанный, но в этом его плюс — можно создавать разные акценты при помощи аксессуаров. Третий вариант: летнее платье-рубашка.

Маргарита Некратова: Рубашечный крой «собирает» объем, делает его более компактным визуально. Рукава длинные — это тоже плюс, складки на них должны быть ниже локтя. Подчеркиваем узенькие запястья. Длина платья правильная. Колени прикрытые. Хорошо будет смотреться и с повседневными кроссовками Марины и с сумочкой. Кстати будут металлические серьги с нейтральной геометрией. Или — подвеска-капелька на шее (но тогда серьги — просто гвоздики). Акцент должен быть один — к примеру, либо браслет, либо сумочка, либо шарфик.