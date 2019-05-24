«Модный Upgrade»: поход к психотеравпевту

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«Все болезни — от нервов». Так что, если с организмом хронически происходит что-то нездоровое, надо идти к специалисту. И если симптомы в виде головной боли и гипертонии может снять терапевт, то причину этих неприятностей нередко может найти только психотерапевт. Все финалистки бьюти-проекта ТВ2 «Модный апгрейд» писали о проблеме лишнего веса. Поэтому победительнице онлайн голосования Марине Юминой мы предложили в начале преображения посетить врача-психотерапевта Максима Пасюкова. Возможность обсудить с доктором свои проблемы мы предоставили и другим финалисткам проекта.

Максим Пасюков. Врач-психотерапевт психоаналитического направления. Возглавляет центр психосоматической медицины, который специализируется и на вопросах психологической коррекции веса.

Марина Юмина. 31 год. Педагог-хореограф. Когда осваивала эту профессию, весила 53 кг. Когда начала преподавать сама — поправилась до 65 кг. После того, как вышла замуж, ушла с работы и родила ребенка — набрала почти еще столько же и стала весить 113 кг. С недавнего времени — в разводе. И активно борется с лишними килограммами.

Максим Пасюков: Когда человек начинает сбрасывать вес, бывает сложно продвигаться вперед — начинает подвисать кожа, возникают проблемы со здоровьем. Важно эти процессы вовремя взять под контроль.

Марина Юмина: Я вовремя к вам попала. Я скинула очень много и быстро, начиная с марта. До этого вес был 113 кг, сейчас 97 кг. Но этот вес держится и не уходит. Вначале я вообще ничего не ела — у меня был такой стресс на фоне развода, что меня как будто закодировали. Были проблемы с аппетитом, плохо спала. Потом нагуглила кучу советов — например, про лечебное голодание водой. Сидела несколько дней только на воде. Потом — на одних овощах, чтобы правильно выйти из голодания. И за все это время у меня 15-16 кг ушло. А потом у меня депрессия на фоне развода подугасла — смогли с бывшим мужем как-то договориться, и теперь более-менее дружим. И вес остановился. Может, из-за того, что я чуть-чуть начала есть. Хотя распорядок дня очень насыщенный — если раньше я вставала в 8.00, то теперь — в 5.30-6.00. Потому что после развода пришлось выйти на работу, работаю в четырех местах. Ради денег.

Максим Пасюков: А почему не работали во время замужества?

Марина Юмина: Муж так сказал. Это и привлекло в нем — его страсть к контролю. Это сейчас я не уверена в себе, а раньше была моложе, худее, симпатичнее, пользовалась спросом. И всех мужчин, которые были со мной, я подавляла. Могла капризничать, врать... И мне верили. И потакали. А мне хотелось, чтобы кто-то взял и сказал: «Так! Будет по-моему». Нашла. Не мое.

Максим Пасюков: Почему?

Марина Юмина: Муж в какой-то момент просто потерял ко мне интерес. Потому что я поправилась. И кроме фраз из мультиков со мной не о чем было поговорить. Мы никуда не ходили. И к нам никто не приходил. У нас был какой-то пофигизм друг к другу. На пике которого мы высказывали друг другу претензии. Я начинала просить внимания — сделай то, сделай это. А ему было неохота. И я все ела и ела... Вот если бы человек контролировал меня, но у него при этом был ко мне интерес — меня бы это устроило.

Максим Пасюков: Интересно получилось: пока вы были привлекательной и стройной, «пользовались спросом», как вы сказали, вы крутили мужчинами... Подавляли их. Они вам верили. А вы искали твердую руку. И как только вы ее нашли, вес начал нарастать. Как только дело подошло к разводу, вы еще добавили всякие диеты и голодовки, вес стал уходить. Как только отношения выровнялись — в другом качестве — вес опять встал. Поэтому контроль, который вы получаете от мужчин, он как-то связан с лишним весом.

Марина Юмина: Что-то в этом есть! Никогда не проводила параллели... (Пауза). Вопрос доктор — что делать?

Максим Пасюков: Сначала вопрос — как это понять? Потому что понять — это уже половину дела сделать. Можете, Марина, сказать — какая вы?

Марина Юмина: Когда я про себя думаю, я представляю себя такую, как 7 лет назад. Я очень добрая. Иногда себе во вред. Мягкая... Могу быть домашней — когда есть семья, дом, очаг. Сейчас не могу сидеть дома. Дала себе обет говорить «да» — хожу каждые выходные куда-то. А раньше никуда не ходила — ни по клубам, ни по кафешкам. Я веселая, общительная, компанейская. Безумно люблю ребенка. Хочу нормальную семью.

Максим Пасюков: Очевидно, что для этого надо вернуть в первую очередь не столько фигуру, сколько внутреннюю самость. Ощущение самой себя. Оно куда-то потеряно. Снизить вес качественно и надолго можно, только когда что-то начнет меняться в голове. Жесткие голодания, диеты способны помочь сбросить килограммы. Но они никогда не приводят к изменению осознавания. И вес возвращается. Чтобы сбросить его навсегда, нужно иметь в виду психологические вещи.

Мы подарим вам книжку, чтобы с помощью психологии вы могли поддержать себя. Там — вещи понятные, и читается она на одном дыхании. Как только человек увидел свою проблему — он уже наполовину ее решил. Потому что психика креативна и часто сама подсказывает решение. Если не получится, велкам — будем расколдовывать.

После общения с психотерапевтом Марине предложили пройти диагностику. Она включает в себя тестирование на выявление причин избыточного веса и определение психо-эмоционального состояния, а также — импендансометрию, которая должна показать состав тела: количество мышечной массы, жировой и даже — структуру отеков. Ну, и при необходимости — лекцию об основах здорового питания.

«Для того, чтобы мой вес стал идеальным, мне надо скинуть 34 кг, — говорит об итогах диагностики Марина Юмина. — В принципе, это реально. И вот что интересно. Я всегда думала, что придерживаться правильного питания — значит, исключать из него вредные продукты вроде макарон или жареной картошки. А мне рассказали, что картошка полезна — и для меня это стало шоком! И что котлеты важны для организма как питание, на котором можно похудеть. И что организму важны разные вещества и жиры. И — что страдать совсем необязательно!»

Комментарий замдиректора Центра психосоматической медицины Ольги Пасюковой:

«Женщина, которая лишает себя всего — отдыха, заботы о себе, даже нормального питания — не может дать ничего своему окружению. Принцип «Пострадай как следует, и будет тебе счастье» — не работает. Марина долго сидела на воде и клетчатке, исключив из рациона макароны, крупы, хлеб, картофель из-за их якобы «вредности».

При том, что картофель, например, богат калием, магнием и другими необходимыми нам микроэлементами и витаминами. Более того, белки картофеля наиболее полноценны среди всех растительных белков, обеспечивают наш организм 14 из 20 аминокислот, необходимых для его нормального функционирования. Даже жареную картошку с правильным мясом и правильным объемом овощей можно позволять себе время от времени — и это будет и вкусно, и полезно.

«Когда я съем что-то запрещенное, я такой виноватой себя чувствую, что мне хочется себя наказать, на диету посадить...» Можно посадить себя на воду, обеспечив организму колоссальный «безресурсный» стресс и снизить вес. Ненадолго. Однако, лишний вес — это психосоматическое проявление, которое говорит прежде всего о неблагополучии душевном. Оно может быть связано с чем угодно. Причем, «поломки» могут быть на самых ранних стадиях — например, в младенчестве мама не смогла (не захотела) кормить грудью. А мамина грудь — это защита, питание, успокоение. И ребенок растет с чувством тревоги. Может, толчком к набору веса послужил стресс в зрелом возрасте...

Еда — самый простой способ заглушить тревогу, снять стресс, «порадовать» себя... Доктора помогают отыскать этот «корень зла» и наши пациенты худеют, не отказывая себе в гастрономических удовольствиях».

Дополнительную психотерапевтическую консультацию Максим Пасюков предложил провести и для остальных финалисток первого «Модного апгрейда». В назначенное время воспользоваться предложением доктора смогла Ольга Диденко.

«Никогда раньше не обращалась к психологу — не принято у нас в обществе ходить, — говорит Ольга Диденко. — Хотя год назад участвовала в подобном проекте в кризисном центре и сходила на лекцию об отношениях в семье и с детьми. Было познавательно...»

Ольга Диденко. 35 лет. Работает фасовщицей на заводе. Заочно выучилась на юриста. Не замужем. Воспитывает сына 6 лет. Рост 170 см. Вес — 85,5 кг. Вес, о котором мечтает — 65 кг. Год назад после тренинга в кризисном центре побывать в идеальной форме почти получилось, что видно по фотографиям ниже. Однако потом вес очень быстро вернулся. Во время диагностики в центре доктора Пасюкова выяснилось, что комфортным для Ольги будет вес 67-68 кг. Но критически лишними для Ольги являются 14 кг.

Комментарий Ольги Пасюковой:

«Ольга снижала вес с «помощью» «голодной диеты». А когда начинала есть, вес возвращался с добавкой. Голодание — лучший способ набрать вес. Организм должен работать — сердце стучит, кровь бегает, голова думает, клетки обновляются — питание требуется постоянно. А когда тело сажают на диету, ему приходится экономить расход энергии и использовать для поддержки жизни имеющиеся ресурсы.

Какое-то время это работает, вес уходит. А потом? При возвращении к привычному режиму питания любую калорию, даже из морковки, организм будет стараться отложить «про запас» — в жир. Потому что на случай следующего голода или диеты должен быть ресурс.

Так что единственный способ снижения веса — регулярное сбалансированное питание. Макароны с котлетами и салатами. Борщи с мясом и хлебом. Каши и яичницы. Кушать надо все! А если человек хотя бы дважды в год садится на диету, это уже повод для обращения к психиатру — так говорят специалисты».

Встреча Ольги Диденко с Максимом Пасюковым началась с вопросов о ее прошлогоднем опыте похудения. Выяснилось, что после того, как закончились коллективные занятия фитнесом в кризисном центре, Ольга вернулась не только к привычной жизни, но и к привычным формам — буквально за 3 месяца. Не помог даже купленный абонемент в фитнес-центр — нашлись причины для пропуска занятий, и абонемент сгорел. На вопрос — сколько времени она готова выделять для ухода за собой, Ольга ответила — без ограничений. Но только на выходных.

Максим Пасюков: Невозможно всю неделю набирать вес, а за выходные сбросить. Отсутствие поддержки и общения сильно мешает держать себя в форме. Но ведь вес набирается не из-за общения. Еда — главный механизм набора веса.

Ольга Диденко: В прошлом году про питание ничего не говорили. Но я сама меняла режим приема пищи. С утра не ела ничего. Первый прием пищи был в обед — в заводской столовой в 12-13 часов. Старалась есть супы с хлебом. Вечером после работы ела все, но картошку убирала из рациона. Макароны с котлеткой, подливкой. Перед сном еще надо было поесть — потому что с утра не буду. Понимала, что это неправильно, но утром не хотелось даже чая выпить.

Максим Пасюков: Опыт у вас есть — что можно сытно кушать и снижать вес. Когда мы беремся за снижение веса, стараемся решить проблему на трех уровнях. Первый — это питание. Человек даже без физических нагрузок снижает вес, если он сытно и правильно себя кормит, примерно, как вы описали.

Вчера у меня закончился очередной 4-дневный интенсив. Трое сказали, что на душе у них тревога — они объедаются (!), хотя по калориям съедают меньше, и скинули за 4 дня полкилограмма. Это чудо — знание физиологии.

Наш организм требует еды определенного качества в определенное время. Питание должно быть сбалансированным. Включать все, что любите. Но сначала мы должны наесться сытными продуктами. А потом побаловать себя вкусненьким — конфетку съесть, шоколадку...

Ольга Диденко: У меня проблема. Я могу две шоколадки съесть.

Максим Пасюков: Если сначала съели суп, то с шоколадкой будет проще. Пациенты любят наш центр, потому что мы разрешаем есть шоколадки. Для похудения нужны шоколадки! Итак, первый уровень — помогаем справиться с питанием. И это запускает процесс преображения. Когда человек худеет, ему приходится и одежду менять, и макияж, и окружение начинает меняться.

Человек начинает сталкиваться с иррациональными ощущениями. Все хорошо, а шоколадку хочется — и дольку, и плитку. На втором этапе людям нужна поддержка. Чтобы они понимали, что с ними на самом деле происходит.

У вас это в речи читается. Пока была в проекте — было интересно. Некогда было есть. А дома скучно — пойду поем. Это универсальный механизм. В половине случаев люди набирают лишний вес не потому что у них сильный голод, а потому что — аппетит, рука сама тянется. Не за морковкой и огурцом, а за шоколадкой, колбаской. Так что на втором уровне работаем с психологическими вещами, которые толкают человека к перееданию. Без решения этих проблем долгосрочных результатов добиться невозможно.

Ольга Диденко: А есть еще третий уровень?

Максим Пасюков: Да. Это социум. Мы не отдаем себе отчет, но в половине случаев мы набираем вес, потому что нас провоцируют. Проголодался сильно на улице — а вот, пожалуйста, шаурма, снек, гамбургер, беляшик, зажаренный в масле. Еда, приготовленная таким образом, что это непременно отразится на фигуре. Второе — компании. Нам хочется пообщаться — и мы идем в кафе, в сауну. Выпить, закусить. И в большинстве случаев хочется не пива с сухариками, а поболтать. В театре не поболтаешь. В сквере — холодно. И люди, чтобы решить проблему социального взаимодействия, устраивают праздник.

Все три уровня в равной степени отвечают за набор веса. Но ни одна диета не затрагивает ни второго уровня, ни третьего. А мы ищем корни зависимости и избавляем от них.

Доктор Пасюков предложил Ольге поработать индивидуально. А чтобы было проще принять решение, пригласил ее на одну из поддерживающих встреч. Такие встречи проходят раз в месяц для тех, кто уже прошел курс телесной реабилитации.

«Здорово! — говорит Ольга Диденко после посещения психотерапевта. — Встреча пролетела, как будто за минуту. Многое в голове встало на место. Доктор популярно объясняет — что происходит в организме, как можно что-то поменять. Я поняла, что все идет изнутри, из общения, из окружения. Что надо контролировать мысли и эмоции, какой совет. И что диеты для похудения — ерунда».