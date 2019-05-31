«Модный Upgrade»: поход к косметологу

На стиле

Физическое здоровье — проверили, психологическое самочувствие — подправили, объемы в области живота — уменьшили. Следующим шагом на пути «Модного апгрейда» Марины Юминой стал поход к косметологу.

В центре клинической и реконструктивной косметологии «Пластика» преображение участницы бьюти-проекта ТВ2 взяла в свои руки врач-дерматокосметолог Кристина Данилова.

Марина Юмина: Я бы хотела, чтобы вы мне дали рекомендации по уходу за кожей лица — что делаю правильно, что неправильно. И особенно меня волнуют пигментные пятна — что можно с ними сделать? С какого возраста нужно посещать косметолога?

Кристина Данилова: Вообще мы всем рекомендуем начинать посещать косметолога с 28 лет. Потому что с этого возраста выработка коллагена в организме уменьшается, и есть риск нежелательных изменений — например, появления преждевременных морщин.

У вас, Марина, кожа ровная, с очень деликатными порами. Но есть небольшой купероз — это когда в мелких сосудах, которые находятся близко к поверхности кожи, нарушается микроциркуляция крови, и они расширяются или ломаются. Возникает эффект румянца. Каким кремом для лица вы пользуетесь?

Марина Юмина: Честно говоря, никаким. Когда кожа становится чересчур сухой, могу помазать обычным детским кремом.

Кристина Данилова: Это неправильно! Живя в Сибири, надо непременно защищать кожу кремом. Летом это может быть SPF (солнцезащитный) или тональный крем, которые уберегут от избыточного ультрафиолета, пыли и грязи. А зимой это должен быть крем с плотной текстурой, который защитит лицо от мороза и от снега.

Это совершенно не полезно — ходить с «голым» лицом по улице. Кроме того, крем сохраняет гидролипидную мантию эпидермиса (это тот «барьер», который предохраняет кожу от обезвоживания, механических повреждений и проникновения инфекций).

Кристина Данилова посоветовала Марине Юминой первым делом избавить кожу лица от гиперкератоза — излишнего количества ороговевших и омертвевших клеток — при помощи алмазного пилинга. Процедура щадящая, в отличие от комбинированной чистки лица. Для Марины, страдающей куперозом, подходит оптимально. Специальный аппарат создает вакуум в насадке с алмазным напылением, и доктор производит механическую шлифовку кожи, отшелушивая отживший свое слой эпидермиса. Иногда эту процедуру в шутку называют «пылесосом для лица».

Лицо перед процедурой должно быть сухим, чистым, без макияжа и украшений для пирсинга. Родинки для алмазного пилинга противопоказанием не являются. А вот при любых признаках воспалительных процессов — прыщиках, гнойничках, герпесе — от процедуры необходимо отказаться.

«При алмазном пилинге не используются никакие химические препараты, — говорит руководитель центра «Пластика» Лариса Ермакова. — Процедура не имеет возрастных ограничений и не дает болезненных ощущений. Но она очень эффективна в борьбе с расширенными порами, пигментными пятнами, увядающей кожей, комедонами, вросшими волосами, рубцами, неоднородным цветом лица, чрезмерной жирностью кожи или ее недостаточной эластичностью».

За загар, если таковой на лице имеется, переживать не стоит — он останется на месте. Более того, новый загар на очищенную кожу будет ложиться быстрее и ровнее. Насадка для каждого типа кожи подбирается индивидуально: для более чувствительной — с мелким абразивом, для более толстой и пористой — с более крупным. Снятие слоя омертвевших клеток стимулирует активное деление молодых. Кожа становится мягкой и нежной, упругой и — «сияющей».

«После алмазного пилинга все средства ухода — кремы, лосьоны, маски — будут впитываться в кожу гораздо лучше, — говорит Кристина Данилова. — А это самое важное, ведь работа косметолога — это только 10 % эффекта, 90 % — это домашний уход!»

С таким типом кожи, как у Марины — нормальной с легкой склонностью к сухости — алмазный пилинг рекомендуется делать раз в месяц. Тем, у кого кожа на лице пористая и жирная, склонная к кератозу, процедура показана раз в 10 дней. Причем не только дамам, но и мужчинам.

После алмазного пилинга Марине Юминой на лицо нанесли «золотую маску» — антивозрастной крем с микрочастицами золота. Он успокаивает легкую гиперемию (покраснение) кожи после процедуры и стимулирует выработку коллагена.

«Наступает лето, и я бы хотела напомнить Марине и всем, кто следит за ходом ее «Модного апгрейда», что ультрафиолет — это самый первый фактор старения, — говорит Кристина Данилова. — Если хотите позагорать под солнышком — пожалуйста. Но только с 10 до 12 и после 16, когда его активность меньше. Потому что ультрафиолет разрушает декорин, которым «обтянут» наш коллаген и который отвечает за эластичность и упругость нашей кожи».

Марина Юмина эффект от процедуры оценила так: «Ощущения необыкновенные — у меня кожа стала, как у ребенка! Трогаю, такая мягкая, гладкая, прямо как не мое. Было открытием, что надо обязательно пользоваться кремом — уже прикупила себе SPF-крем от солнца, чтобы избежать пигментации».