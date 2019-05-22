«Модный Upgrade»: поход к гинекологу-эндокринологу

На стиле

Первый шаг на пути к красивой и гармоничной личности — поход к доктору. Чтобы выяснить, как обстоят дела со здоровьем, героиня проекта «Модный апгрейд» Марина Юмина отправилась в Центр репродуктивного здоровья доктора Спириной. Консультацию для девушки провела врач гинеколог-эндокринолог Ангелина Соболевская.

После родов Марина — хореограф по профессии – сильно поправилась. Стрелка весов перевалила за 100 кг. После того как от нее ушел муж, девушка похудела на полтора десятка килограммов, но вес все равно держится около сотни. Поэтому первое, о чем героиня проекта «Модный апгрейд» говорила с доктором Соболевской – это лишний вес: что стало причиной его набора и как это отражается на женском здоровье.

Ангелина Соболевская, гинеколог-эндокринолог Центра доктора Спириной:

— В первую очередь я, как гинеколог, должна рассказать, как лишние килограммы влияют на организм женщины. Лишний вес – это жировая ткань, которая производит «лишние» гормоны. Они в свою очередь могут вызывать гормональные нарушения в организме, обильные или частые месячные, нарушения цикла, проблемы со спиной и суставами, отеки, растяжки, обострение остеохондроза, проблемы с венами, сердечно-сосудистую патологию.

К счастью, в нашем случае с циклом все в порядке, нарушений нет. Перед нами молодая женщина, которой нужно помочь распрощаться с лишними килограммами. Для этого необходимо выяснить, «кто виноват», и сделать гормональное обследование.

1. Первое, что мы смотрим, когда видим лишний вес или нарушение цикла – щитовидную железу. Сдаем ТТГ, Т4 и пролактин.

Очень часто проблема с лишним весом и тем, что женщина не может похудеть, связана с недостаточностью гормонов щитовидной железы. Мы часто сталкиваемся с проблемами щитовидной железы, потому что живем в регионе с дефицитом йода. Йод — основа гормонов. От этого вода задерживается в организме, нарушаются жировой и углеводный обмены, ухудшается состояние кожи, волос, ногтей, портится настроение, вес «ползет».

2. Сдаем кровь на инсулин. Этот гормон может «сказать» о правильном усвоении глюкозы, то есть об углеводном обмене.

Результаты:

Инсулин повышен. Остальные гормоны в норме.

Рекомендации:

Необходима консультация эндокринолога: возможно, просто наблюдение или медикаментозное участие.



— Скажите, пожалуйста, а противозачаточные таблетки могут помешать борьбе с лишним весом? В интернете пишут, что от гормональных препаратов толстеют, что они меняют гормональный фон…

— Я бы сказала, что современные противозачаточные таблетки нормализуют гормональный фон женщины. Если вы принимаете их, вы перестаете быть зависимой от цикла. В этом есть свои плюсы.

Каждый месяц в женском организме происходят циклические изменения. Они сопровождаются тревожностью, эмоциональной лабильностью, раздражительностью. Происходит задержка жидкости. Вы замечали, что перед месячными мы едим больше? Доказанный факт. Это все обусловлено гормонами. А если мы принимаем противозачаточные таблетки, нет зависимости от цикла, значит, нет вышеописанных симптомов и жалоб.

К тому же некоторые современные гормональные препараты хорошо убирают воду из организма. Лишний вес – это же не только жир. Это еще и много воды. Как только лишняя вода уйдет, вы увидите на весах цифру меньше, у вас появится дополнительная мотивация, чтобы двигаться дальше.

Сегодня у гинекологов масса способов помогать в различных ситуациях женщинам любого возраста. Существует множество безопасных препаратов с хорошей доказательной базой. Нужно только обратиться за советом и прийти на консультацию. И делать это нужно минимум раз в год.

Консультация была для меня очень полезна, — говорит героиня бьюти-проекта «Модный апгрейд» Марина Юмина. — Казалось бы, что нового еще можно узнать о себе и своем здоровье, а, оказывается, можно! Я пришла с вопросами. Ухожу с ответами на все. Сдали анализы, обсудили результаты. Теперь я уверена, что со мной все в порядке. До этого было много сомнений, что происходит что-то не то. А еще развеяли мифы по некоторым вопросам, которые, оказывается, до сих пор сидели в моей голове. Спасибо большое доктору и проекту.