«Модный upgrade». Марина Юмина

«...Я всегда была худой, и моя внешность меня устраивала! Была веселой и общительной! Как началась семейная жизнь — все поменялось. После родов я очень поправилась... И это стало началом конца моей семейной жизни... Семь лет я жила, как в аду. Терпела все — потому что любила и не хотела, чтобы ребенок рос без отца. Перестала за собой ухаживать. Превратилась в некоего «Ждуна». Сидела дома, никуда не ходила, деградировала... Муж в итоге бросил меня и ушел к другой...



Я от переживаний начала худеть. И вот уже за 1,5 месяца похудела на 13 кг!!! Но мой вес сейчас 100, и это по-прежнему много... Живя в несчастливом браке, моя самооценка упала куда-то вниз... По профессии я педагог-хореограф. И про вас мне рассказала моя руководитель. Она сказала: «Марина, это твой шанс!». Я мало верю в то, что мной кто-то займется, так как считаю себя не особо везучим человеком... Мне 31 год, и я очень хочу быть счастливой! Хочу вернуться в «себя». Стать той привлекательной, веселой, общительной девушкой, которой была...».

