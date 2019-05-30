Добрые новости
30 мая,
2019
«Модный upgrade». Марина Юмина
Первый бьюти-проект ТВ2
Нет женщины, которая не хотела бы что-то изменить в себе. Но есть те, кого в своей внешности и отношении к жизни не устраивает буквально все. Среди таких томичек мы и искали участницу первого бьюти-проекта ТВ2. Заявки на участие в проекте подали больше 20 человек, среди которых был и один мужчина. Путем зрительского голосования "Модный апгрейд" достался Марине Юминой. За нее свой голос отдали 633 человека.
«...Я всегда была худой, и моя внешность меня устраивала! Была веселой и общительной! Как началась семейная жизнь — все поменялось. После родов я очень поправилась... И это стало началом конца моей семейной жизни... Семь лет я жила, как в аду. Терпела все — потому что любила и не хотела, чтобы ребенок рос без отца. Перестала за собой ухаживать. Превратилась в некоего «Ждуна». Сидела дома, никуда не ходила, деградировала... Муж в итоге бросил меня и ушел к другой...

Я от переживаний начала худеть. И вот уже за 1,5 месяца похудела на 13 кг!!! Но мой вес сейчас 100, и это по-прежнему много... Живя в несчастливом браке, моя самооценка упала куда-то вниз... По профессии я педагог-хореограф. И про вас мне рассказала моя руководитель. Она сказала: «Марина, это твой шанс!». Я мало верю в то, что мной кто-то займется, так как считаю себя не особо везучим человеком... Мне 31 год, и я очень хочу быть счастливой! Хочу вернуться в «себя». Стать той привлекательной, веселой, общительной девушкой, которой была...».
На пути к новой себе Марине предстоит пройти несколько этапов «Модного апгрейда»: работу с докторами, тренерами, косметологами и стилистами.
Поход к гинекологу-эндокринологу
Первый шаг на пути к красивой и гармоничной личности — поход к доктору. Чтобы выяснить, как обстоят дела со здоровьем, героиня проекта «Модный апгрейд» Марина Юмина отправилась в Центр репродуктивного здоровья доктора Спириной. Консультацию для девушки провела врач гинеколог-эндокринолог Ангелина Соболевская.
Читать далее
Поход к психотерапевту
«Все болезни от нервов». Так что если с организмом хронически происходит что-то нездоровое, надо идти к специалисту. И если симптомы в виде головной боли и гипертонии может снять терапевт, то причину этих неприятностей нередко может найти только психотерапевт.
Читать дальше
Поход в велнес-клуб
После того как героиня первого бьюти-проекта ТВ2 обсудила с докторами свое здоровье — физическое и психологическое, ее взяли под свой контроль специалисты из велнес-студии «Сакура». В течение рабочей недели с Мариной Юминой занимались тренеры по индивидуальной программе
Читать дальше
Партнеры проекта:
Персональный стилист
Маргарита Некратова
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.