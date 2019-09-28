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28 сентября,
2019
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МЧС опровергло собственное заявление о запрете курить на балконах

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а только предупреждают об ответственности, сообщают «Сибирь.Реалии».

МЧС опровергло собственное заявление о запрете курить на балконах

«МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», — сказали в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что с 1 октября в действие вступают новые правила, которые запрещают курить, жарить шашлыки и зажигать свечи на балконе жилого дома, общежития или гостиницы. За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.


Как пояснили в пресс-службе, «к ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара».


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