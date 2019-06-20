Классическая рубашка: 3 ярких образа для стильных мужчин

На стиле

Времена, когда классическая мужская рубашка ассоциировалась с деловым костюмом, остались в прошлом. Сейчас с помощью этого простого, на первый взгляд, предмета гардероба можно создать невероятно стильные и смелые сочетания. Специально для любителей ярких решений маркетплейс Aizel представляет 3 стильных образа с классической рубашкой.

С джинсами

Черная рубашка Дольче Габбана станет отличным вариантом не только для офиса. С темно-синими джинсами получится образ, подходящий для прогулки по городу, свидания и даже вечеринки в компании друзей. Сорочка Dolce & Gabbana из мягкой матовой ткани будет одинаково гармонично смотреться с зауженными черными джинсами или с голубыми моделями из денима с прорезями.

Хлопчатобумажная рубашка Canali нежно-голубого цвета подойдет для любых случаев жизни. Ее можно надеть на деловые переговоры и тимбилдинг на природе. Рубашка создаст ошеломительное сочетание как с классическими синими джинсами прямого кроя, так и с эластичными брюками из плотного денима цвета хаки.

С шортами

Элегантная и стильная рубашка Emporio Armani стального голубого цвета сформирует образ для вечерней прогулки, пикника и активного отдыха. Сорочка удачно сочетается с шортами похожего оттенка длиной до колена. Также рубашку можно комбинировать со светлыми бермудами с «вареным» эффектом и голубыми джинсовыми шортами средней длины.

Отличным вариантом для пляжного отдыха, пикника и зажигательной вечеринки станет легкая белая рубашка Valentino. Благодаря ленте и асимметричным полам на запахе рубашка будет гармонично смотреться со светлыми спортивными шортами свободного кроя, украшенными животным принтом. Также неформальный образ для лета помогут создать шорты карго оттенка хаки и удлиненные модели дымчато-серого цвета.

Со спортивными брюками

В классическом понимании белая рубашка Dries Van Noten с длинными рукавами — типичный вариант для офиса. А благодаря креативности дизайнеров изделие может хорошо дополнить еще и неформальный образ, и яркий look в спортивном стиле. Надев рубашку поверх футболки, дополнив его черными спортивными брюками, мужчина будет выглядеть необычно и в то же время очень элегантно.