Как ухаживать за собой летом

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Настало лето. Мы подальше забрасываем свитер и достаем сарафан. Со средствами по уходу за кожей и волосами нужно делать то же самое: сменился сезон — заменили тюбики с кремом. Косметологи утверждают: кожа и волосы летом нуждаются в другом уходе, не похожем на зимний.

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Ученые доказали, что скорость старения нашей кожи значительно увеличивается с мая по сентябрь. Причина тому – смена климатических условий. Из холодов в -30 мы шагаем в +30. Справиться с перепадом температур большинству дневных кремов не по силам. К тому же высокая влажность и большое содержание пыли в воздухе летом способствует тому, что сальные железы начинают работать активней, а бактерии усиленно размножаться. В результате высыпания на коже могут появиться даже у тех, кто в другое время с ними не сталкивается.

Летом кожу лица очищаем тониками, лосьонами и муссами без масел и спирта. Еще один «запрещенный» ингредиент в летних косметических средствах по уходу — кислоты. Про все, кроме гиалуроновой, нужно забыть до поздней осени. Кожа от средств на основе кислот становится слишком восприимчивой к солнцу, и загар ей противопоказан, потому что могут появиться пигментные пятна.

Второе условие для красивой и свежей кожи летом — увлажнение. Косметологи рекомендуют пользоваться средствами с легкими текстурами: гелями, флюидами, сыворотками с высоким показателем SPF. Это обеспечит защиту от ультрафиолетового излучения и предупредит фотостарение.

Летом ногам уделяется повышенное внимание. Следовательно, и заботиться о них нужно больше. Регулярно увлажняйте кожу ног, пару раз в неделю проводите для ступней СПА-процедуры: солевые ванночки и маски. Затем наносите масла и специальные кремы с мощными увлажняющими компонентами — мочевиной, глицерином и алоэ вера. Чтобы избежать трещин, используйте средства с аллантоином и коллагеном.

Еще одна летняя проблема, связанная с ногами, — отеки. Уменьшить их проявление помогает охлаждающий спрей. Но наносить его просто на улице не рекомендуется. Он лучше работает на очищенной коже.

Волосы летом требуют даже большего внимания, чем зимой. Неокрашенные сохнут от постоянного солнца и ветра и становятся более ломкими, окрашенные плюс ко всему еще выгорают. Что с этим делать?

К базовому уходу за волосами косметологи рекомендуют добавить спреи, компенсирующие тепловое и солнечное воздействие. Еще лучше привычные средства по уходу заменить на «солнечные» линии с дополнительным увлажнением и UV-фильтрами. Вместо увлажняющих масок используйте легкие кондиционеры, которые нужно наносить на кончики волос.

Чтобы не пересушить кожу головы, не стоить летом мыть голову каждый день и пользоваться феном. Старайтесь сушить волосы естественным путем в хорошо проветриваемом помещении.

И, конечно, привыкаем летом носить шляпы, кепки и панамы. А во время отпуска на пляже обязательно промывать волосы проточной водой после купания в море или бассейне.