К пляжу готов! Модные купальники 2019

На стиле

Купальник сегодня — не только одежда для купания, а полноправный член гардероба. Его оценивают, на него ориентируются, подбирая аксессуары летних луков. Какие сюрпризы приготовили нам дизайнеры в сезоне 2019-2020 в пляжной моде расскажем в нашем обзоре.

Модный купальник 2019 года — это модель, не перегруженная деталями. Отличительная особенность — цвет и фасон. Декора по минимуму. Этим летом на пляже правят простота и комфорт.

Цвета

Выбирая купальник в этом сезоне, дизайнеры советуют обратить внимание на синие, морские, земляные и нюдовые оттенки медного, терракотового, коричневого, синего. Также популярны цвета персика, оливы, коралла и все оттенки красного.



Главный цвет сезона по мнению «Pantone» — живой коралл. По мнению вице-президента всемирного института цвета Лори Прессмана этот цвет символизирует праздник жизни, объединяя в себе энергичность и трогательную заботу. Он такой же неоднозначный как сама жизнь.

Любите цвет милитари? Он в этом сезоне тоже на пике. Особенность милитари в том, что этот цвет не требует никаких рисунков или хитрого кроя. Он сам по себе лаконичен и добавляет достоинства своей обладательнице. К тому же, хорошо скрывает погрешности фигуры.

Ну, а если вы хотите привлечь к себе больше внимания, выбирайте модели, сшитые из блестящей ткани. Сияние вам обеспечено.

Рисунки

Анималистичные и флористические принты. Тот самый «леопард», которого много лет модницы обходили стороной, сейчас в моде. Здесь же «рептилия». Выбирая себе купальник к лету, помните об этом. Вы — не хищница? Присмотритесь к флористическим орнаментам. Сочно-зеленые пальмы или ярко-желтые лимоны на купальнике добавят летнего настроения и вам, и всем окружающим.

Полоска и горох. Горох всех размеров уже много лет осыпает купальники модниц всего мира мира в разные времена. Полоска тоже стара как мир. Они снискали свою любовь уже много лет назад. Однако, нужно быть осторожной при выборе купальника в полоску и помнить главные принципы: крупный горох на всем купальнике — только для худеньких, горизонтальная полоска — табу для пышечек. Еще фишка сезона — полоска такая мелкая, что рябит в глазах. Если принт купальника имеет стробоскопический эффект — значит, вы попали в цель.

Никто не отменял однотонные купальники. Все зависит от модели, которая должна в первую очередь идти именно вам.

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