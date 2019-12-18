Грядет «карлукларная» ночь!

Есть новогодняя ночь, есть рождественская, а есть «карлукларная». Так сотрудники кафе «Карл у Клары» и его гости называют вечер новогоднего корпоратива. Что же такое «карлукларная ночь», чем она отличается от других 364 ночей в году и когда ее ждать?
Каждая ночь будет «карлукларной», если вы зайдете в кафе «Карл у Клары» с 20 по 30 декабря. Что ждет вас там в это время?
Изюминка
Изюминка — это то, чем отличается заведение от десятка себе подобных. К примеру, в «Карле у Клары» не столы, а фирменные швейные машинки «Зингер». Точнее, вместо ножек их оригинальные основания. Их собирали по всей Сибири.
Поход в «Карл у Клары» – удовольствие не только гастрономическое, но и эстетическое. Во всех залах проходит импровизированная выставка. Стены украшают картины из галереи Тамары Самойлис «Томская гостиная». Так что успевайте совмещать приятное с полезным.
Уют
Место для вечеринки должно подходить для компании. Если вы пришли сюда отдыхать, уютно должно быть всем. «Карл у Клары» подойдет и для большого коллектива в 50 человек, и для корпоратива небольшой фирмы. Секрет в естественном зонировании помещения. Празднуя Новый год узким кругом, вы будете сидеть отдельно от других посетителей, но в то же время будет возможность познакомиться с новыми людьми в общем пространстве. Например, во время танцев или в баре.
Уютно здесь будет компании и в 5, и в 50 человек. Секрет в естественном зонировании пространства.
Кухня
Особенность кафе — кухня российских немцев, которые обосновались в Сибири. Крэбли, штрудли, шупфнудельн. Гастрономическое путешествие по вкусам здесь совершают те, кто помнит, как эти блюда готовили их мамы и бабушки, и те, кто к немцам не имеет никакого отношения.
Впрочем, и равнодушные к простой деревенской немецкой кухне отсюда голодными не уходят. В меню «Карла у Клары» — блюда европейской и азиатской кухонь по довольно демократичным ценам.
Еще одна гордость кафе — блюда на гриле. В арсенале поваров «Карла у Клары» — испанский гриль «Josper». Он закрытого типа, блюдо готовится на березовых углях. Это дает равномерную обжарку, сочность и неповторимый вкус «с дымком», который приобретают продукты, приготовленные на древесном угле.
Музыка
Обязательный пункт при выборе места для вечеринки. Причем желательно, чтобы было не очень громко и вы могли слышать друг друга, но и не очень тихо, чтобы потанцевать. Большое значение имеет и репертуар. Как показывает практика, самые массовые и зажигательные танцы на корпоративах — под хиты 80-90-х. Хиты знаменитых «Modern talking», «Bad boys bluе», Аль Бано и Ромины Пауэр и многих других звезд конца прошлого века будут звучать в «Карле у Клары» каждый день, начиная с 20 декабря. Исполняет трио «Новогоднее настроение»: Максим Базилевский, певица из Италии Аннетт Сомма и Георгий Фефелов. И, конечно, какая новогодняя вечеринка без Деда Мороза, Снегурочки и диджея с любимыми праздничными песнями в современной обработке.
Карлукларная ночь 2020 — с 20 по 30 декабря 2019.
Начало в 19:30.
P.S. Уровень ясности ума у гостей проверяют фразой: «В карлукларную ночь все будет карлукларно» :-)
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