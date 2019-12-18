Грядет «карлукларная» ночь!

Обязательный пункт при выборе места для вечеринки. Причем желательно, чтобы было не очень громко и вы могли слышать друг друга, но и не очень тихо, чтобы потанцевать. Большое значение имеет и репертуар. Как показывает практика, самые массовые и зажигательные танцы на корпоративах — под хиты 80-90-х. Хиты знаменитых «Modern talking», «Bad boys bluе», Аль Бано и Ромины Пауэр и многих других звезд конца прошлого века будут звучать в «Карле у Клары» каждый день, начиная с 20 декабря. Исполняет трио «Новогоднее настроение»: Максим Базилевский, певица из Италии Аннетт Сомма и Георгий Фефелов. И, конечно, какая новогодняя вечеринка без Деда Мороза, Снегурочки и диджея с любимыми праздничными песнями в современной обработке.